À Lançon-Provence, cet imposant château bâti par les seigneurs des Baux est vieux de 900 ans

Sur l’une des collines de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le village de Lançon-Provence garde de nombreux vestiges de son passé, entre son oppidum datant du IIe siècle avant notre ère, son château érigé par les seigneurs de Baux, ses paroisses et hôtels particuliers. Une traversée dans notre histoire au fil de monuments particulièrement bien conservés.

Une forteresse médiévale

Installée au sommet d’une colline de la région PACA, la commune Lançon-Provence a été construite sur un site habité par les humains depuis la préhistoire. Son emplacement stratégique sur les hauteurs, non loin des côtes maritimes, a encouragé son développement dès l’époque gallo-romaine, comme en témoignent les vestiges d’un oppidum datant du IIe siècle avant notre ère. Au cours du Moyen Âge, la cité devient une forteresse protégée par les seigneurs des Baux, qui y font construire l’impressionnant château que nous connaissons encore aujourd’hui comme l’un des monuments remarquables du village.

Un château sur les hauteurs

Il se repère de loin, et demeure l’un des emblèmes de Lançon-Provence. L’imposant château, construit sur les sommets, a été érigé par les seigneurs de Baux dès leur possession du village au XIIe siècle. C’est Raymond Ier des Baux qui ordonne le chantier de ce monument, qui sera entouré d’une nouvelle enceinte voulue par le roi François Ier. Le village s’est peu à peu enrichi grâce aux cultures vivrières et à la vigne, une histoire agricole qui est d’ailleurs relatée dans le musée Robert-Cheylan.

Aujourd’hui encore, on peut découvrir les vestiges de ce château médiéval, ainsi que l’enceinte à tours carrées détenant une porte à mâchicoulis. Si vous vous promenez ensuite dans les rues étroites de Lançon-Provence, vous pourrez apercevoir des portes d’hôtels particuliers du XVIIe siècle, ainsi que la Maison des Templiers et l’hôtel des Foresta, monument historique mêlant les styles baroque et Renaissance. Un tour à l’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte vous permettra aussi de découvrir un édifice gothique orné de plusieurs fresques.

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Et aussi… un oppidum à visiter

En explorant les alentours de Lançon-Provence à travers les nombreux sentiers qui existent, vous pourrez découvrir de nombreuses constructions historiques, dont d’anciennes fermes gauloises et des maisons en pierre sèche. Parmi les sites à découvrir se trouve notamment l’oppidum de Constantine, un site protohistorique celte ayant conservé son rempart et ses sept tours, ses ruines de temple chtonien au centre et de certaines habitations, en faisant l’un des oppida les mieux préservés de la région !

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Image à la une : © Mairie Lançon-Provence