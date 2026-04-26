Le Petit Train de La Mure dévoile l’un des panoramas les plus spectaculaires des Alpes

En Isère, le Petit Train de La Mure relie La Mure au Grand Balcon de Monteynard sur une ligne spectaculaire accrochée à la montagne, entre tunnels, viaducs et vues plongeantes sur la vallée du Drac. Remis en service en 2021 après onze ans d’arrêt, ce train rouge au long passé minier mène aujourd’hui à l’un des panoramas les plus spectaculaires des Alpes.

Un train mythique dans les Alpes

Le Petit Train de La Mure est l’illustration parfaite d’une excursion où le voyage vaut autant le détour que la destination. Depuis la gare de La Mure, à environ 45 minutes de Grenoble, on embarque sur une ligne ferroviaire dont l’histoire a démarré à la fin du XIXe siècle, en 1888. Il s’agissait alors d’un train minier, qui transportait l’anthracite depuis les mines du plateau Matheysin vers l’agglomération de Grenoble, en empruntant ce qui était la première ligne électrifiée au monde.

C’est pour conserver la mémoire de cette activité industrielle que le train a été transformé en attraction touristique. Et c’est aussi, évidemment, pour permettre aux voyageurs de profiter des superbes panoramas qui se dévoilent au fur et à mesure de ce voyage à flanc de montagne. On traverse la vallée du Drac avec ses reliefs jusqu’au fameux lac de Monteynard qui vient conclure le parcours de façon assez grandiose.

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Un parcours entre tunnels, viaducs et falaises

Le voyage dure une cinquantaine de minutes et traverse 5 communes, 5 tunnels et 3 viaducs avant d’atteindre Monteynard. Autant dire qu’on ne passe pas le trajet à bouquiner, mais plutôt le nez collé à la fenêtre ! La ligne historique comptait davantage d’ouvrages d’art à l’origine, mais le parcours actuel a été repensé après l’éboulement de 2010, lorsqu’un pan de falaise s’est abattu sur la voie au niveau de la Clapisse et a interrompu l’exploitation pendant onze ans. La réouverture, en juillet 2021, a signé la renaissance du site avec un nouveau terminus et une nouvelle façon de vivre la visite.

Cette relance a aussi donné plus d’ampleur à l’expérience sur place. Le trajet ne se résume plus au simple aller-retour en train : il s’accompagne désormais d’un temps de découverte au terminus, avec promenade, points d’information et possibilité de prolonger la sortie. Selon la formule choisie, on peut aussi associer la visite au Musée Mine Image pour approfondir le lien entre le voyage et l’histoire minière du territoire. Ce qui en fait une balade idéale à faire en famille.

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Le Grand Balcon, récompense du voyage

L’arrivée au Grand Balcon de Monteynard est sans doute le point d’orgue du trajet avec le Petit Train de La Mure. Une fois descendu, il faut compter environ 400 mètres de marche pour rejoindre le belvédère. On peut alors admirer, en contrebas, les eaux turquoise du barrage de Monteynard qui apparaissent dans un vaste décor de reliefs. Le panorama est superbe, avec le bleu du lac de Monteynard qui se glisse entre les reliefs.

Le site a d’ailleurs été enrichi avec un restaurant panoramique, des fresques et plusieurs aménagements qui permettent de prendre le temps de profiter du point de vue. Mieux vaut simplement penser à réserver en avance en haute saison et arriver un peu avant le départ. On n’est jamais trop prudent ! Pour découvrir l’un des panoramas les plus spectaculaires des Alpes, le Petit Train de La Mure reste l’une des plus belles sorties à faire en Isère.

FAQ du Petit Train de La Mure

Où se trouve le Petit Train de La Mure ?

Le Petit Train de La Mure part de la gare de La Mure, dans le sud de l’Isère. Le site se trouve à environ 45 minutes de Grenoble et permet de rejoindre le Grand Balcon de Monteynard.

Combien de temps dure le trajet du Petit Train de La Mure ?

Le trajet dure environ 50 minutes jusqu’au terminus de Monteynard. Il faut ensuite prévoir une courte marche d’environ 400 mètres pour rejoindre le belvédère.

Pourquoi le Petit Train de La Mure vaut-il le détour ?

Le voyage traverse tunnels, viaducs et falaises avec de superbes vues sur la vallée du Drac. À l’arrivée, le Grand Balcon de Monteynard offre l’un des panoramas les plus spectaculaires des Alpes.

Image en Une : Le Petit Train de La Mure au-dessus du lac de Monteynard en Isère © Adobe Stock_Relief Drone

Mélina Hoffmann