À Cherbourg, on peut visiter le plus grand sous-marin nucléaire au monde ouvert au public

À Cherbourg, la Cité de la Mer permet de découvrir de l’intérieur Le Redoutable, premier sous-marin nucléaire lanceur d’engins français et plus grand sous-marin au monde ouvert au public. On l’a visité, et avec ses 128 mètres de long, ses 10,60 mètres de large et ses 8 000 tonnes, l’expérience impressionne autant depuis le quai qu’une fois à bord.

Le Redoutable, un géant de 8 000 tonnes

Face au Redoutable, on se sent d’abord tout petit, il faut le dire. L’engin est impressionnant avec ses 128 mètres de long, 10,60 mètres de large, 8 000 tonnes et sa silhouette de baleine. Construit à Cherbourg et lancé le 29 mars 1967 en présence du général de Gaulle, ce sous-marin fut le premier de la Force Océanique Stratégique française et l’un des grands symboles de la dissuasion nucléaire mise en place après-guerre.

Si l’engin a su nous impressionner de l’extérieur, l’intérieur a continué à nous surprendre. On s’attendait à des espaces très étroits et à une atmosphère presque étouffante, et c’est bien le cas par endroits. Mais on avance longuement dans le sous-marin et à travers ses coursives, si bien qu’une impression de grandeur s’impose vite. Le parcours permet d’accéder à 80% du sous-marin, de l’arrière vers l’avant. Les machineries occupent une grande partie de l’espace, mais ses 128 mètres se déploient sur trois niveaux et nous promènent entre zones techniques et lieux de vie.

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Comment vivaient les 135 hommes à bord ?

On découvre ainsi les éléments de propulsion, la tranche des missiles, le poste de commande, mais également les chambrées, les douches, les cabines des officiers, la cafétéria, la salle de musculation… et on comprend alors un peu mieux ce que pouvait être la vie à bord pour 135 hommes cohabitant sous l’eau pendant des semaines. Entre la lumière rouge dans le Poste Central Navigation Opérations et l’ambiance sonore qui mêle bruits de mécanique, de vaisselle et voix de marins, l’immersion est très réussie et on a presque l’impression que le sous-marin est encore « habité ».

Au-delà de la prouesse technologique que l’on découvre, on comprend donc comment s’organisait la vie à bord, avec ses contraintes et une intimité presque inexistante. L’équipage dormait dans des chambres de douze bannettes, tandis que les officiers disposaient de chambres doubles. Les rares espaces de convivialité comme la cafétéria prenaient donc une importance énorme. Le rythme était lui aussi très codifié : huit heures de travail, huit heures de sommeil, huit heures consacrées à la formation, à l’entretien du matériel et à la détente.

Grâce à l’audioguide, qui propose une version adaptée aux enfants, on découvre aussi des détails plus inattendus, parfois presque insolites, comme l’eau douce à volonté grâce au dessalement de l’eau de mer, le fait que Le Redoutable ait été le premier sous-marin non-fumeur, ou encore les “familigrammes”, ces très courts messages envoyés aux marins depuis la terre, un par semaine, soigneusement contrôlés avant d’arriver à leur destinataire.

« Dans Le Redoutable, on a un village de 135 habitants avec seize fusées comme Ariane et tout cela, à des centaines de mètres sous l’eau ! Un réacteur nucléaire comme celui du Redoutable pourrait alimenter en électricité l’agglomération de Cherbourg, soit environ 100 000 habitants. » Extrait de l’audioguide.

De sous-marin nucléaire à musée hors norme

Le Redoutable n’était pas seulement impressionnant par sa taille. En effet, il embarquait 16 missiles balistiques, filait jusqu’à 20 nœuds, transportait quelque 80 000 pièces de rechange et pouvait mener des patrouilles de 70 jours, là où un sous-marin classique ne tenait qu’une vingtaine de jours. Son périscope à visée astrale, mât de deux tonnes permettant de se recaler grâce aux étoiles, résume assez bien son niveau de sophistication.

Après 20 ans de service, 58 patrouilles, 3 469 journées en mer et 90 000 heures de plongée, sa carrière militaire s’achève en 1991. Il a alors fallu imaginer quoi faire d’un tel monstre d’acier. Sa reconversion a elle aussi relevé de l’exploit puisqu’il a fallu le démanteler partiellement, retirer la tranche du réacteur, construire une darse spécialement conçue pour l’accueillir, puis inventer un parcours pour le rendre accessible au public. Même son installation à la Cité de la Mer, en 2000, a demandé des ajustements peu banals, jusqu’à raccourcir temporairement ses ailerons pour qu’il puisse franchir l’entrée de la forme ! Des efforts qui en valaient bien la peine car la visite du Redoutable, à la Cité de la Mer de Cherbourg, est vraiment un moment unique et marquant.

FAQ du Redoutable à Cherbourg

Peut-on visiter l’intérieur du Redoutable à Cherbourg ?

Oui, la visite permet de découvrir l’intérieur du Redoutable à la Cité de la Mer, à Cherbourg. Le parcours donne accès à une grande partie du sous-marin, avec ses espaces techniques, ses zones de vie et son poste de commande.

Pourquoi Le Redoutable est-il un sous-marin unique ?

Le Redoutable est le premier sous-marin nucléaire lanceur d’engins français. Il est aussi considéré comme le plus grand sous-marin au monde ouvert au public, ce qui en fait un lieu de visite assez exceptionnel.

Où voir Le Redoutable en France ?

Le Redoutable se visite à la Cité de la Mer, à Cherbourg, en Normandie. C’est l’une des expériences les plus marquantes à faire dans ce musée consacré à l’aventure sous-marine et maritime.

Le Redoutable – Cité de la Mer, Cherbourg.

Horaires, tarifs et informations sur la visite à retrouver sur le site officiel de la Cité de la Mer.

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Image en Une : Le Redoutable, plus grand sous-marin au monde ouvert au public, à la Cité de la Mer à Cherbourg © La Cité de la Mer

Mélina Hoffmann