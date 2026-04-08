En Dordogne, on peut visiter la tour où Montaigne a écrit les Essais

À Saint-Michel-de-Montaigne, en Dordogne, le château de Montaigne permet de découvrir la tour où le philosophe a écrit une grande partie des Essais. On y visite aussi un château du XIXe siècle reconstruit après un incendie, un parc classé et un domaine viticole toujours en activité. On vous emmène découvrir ce lieu à l’âme romanesque.

La tour où Montaigne écrivait

Le château de Montaigne abrite une vraie particularité, et c’est évidemment elle qui attire ses visiteurs. En effet, on pourrait s’attendre à découvrir la demeure où le fameux écrivain a simplement vécu, mais c’est bien plus que cela : il permet d’entrer dans le lieu même où il a travaillé et rédigé l’une de ses œuvres majeures : les Essais. Montaigne s’y retire à partir de 1571, après avoir quitté la vie publique, et y écrit jusqu’à sa mort en 1592. Et cela rend forcément la visite un peu plus impressionnante.

Dans cette tour devenue emblématique, on trouve la chapelle, la chambre, mais surtout la fameuse « librairie« , la bibliothèque de Montaigne, installée à l’étage supérieur. C’est là que le philosophe français, écrivain et humaniste lisait, écrivait, annotait, réfléchissait. Le détail qui marque le plus reste sans doute les sentences peintes en grec et en latin sur les poutres et les solives. Les livres, les phrases, les idées : tout est là, et nos cours de philosophie prennent soudain une autre dimension.

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Un château reconstruit après l’incendie

Le domaine, lui, remonte bien avant Montaigne, Michel Eyquem de son vrai nom. À l’origine, il s’agit d’une maison forte du XIVe siècle devenue la demeure familiale des Eyquem. Le site change ensuite de propriétaires au fil des siècles, traverse des périodes plus incertaines, puis retrouve un nouvel élan au XIXe siècle lorsque Pierre Magne, ministre des Finances de Napoléon III, rachète la propriété et entreprend de faire reconstruire le château.

Le bâtiment que l’on découvre aujourd’hui n’est donc plus celui qu’a connu Montaigne. L’ensemble est ravagé par un incendie en 1885, puis rebâti l’année suivante par la fille de Pierre Magne, dans un style néo-Renaissance. Ce qui rend l’endroit assez unique à découvrir car il entremêle les XVIe et le XIXe siècles. C’est donc la tour qui garde le lien le plus direct avec Montaigne, tandis que le reste du château raconte une autre époque, avec ses décors, ses pièces meublées et une ambiance plus Belle Époque.

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Une visite vivante

La visite du site ne se limite bien sûr pas à la tour, même si celle-ci en est évidemment le point d’orgue. On peut la visiter librement ou avec un guide, tandis que le château du XIXe siècle se parcourt en visite guidée. Le parc, protégé au titre des Monuments historiques, complète la visite, et le domaine viticole rappelle que l’endroit reste aussi un lieu vivant, d’autant que des dégustations sont possibles.

Le Château de Montaigne se situe à proximité de Bergerac et de Saint-Émilion, dans un secteur où les belles demeures ne manquent pas. Il est l’une des visites les plus marquantes à faire en Dordogne pour approcher, de façon très concrète, le lieu où les Essais ont été écrits.

FAQ du château de Montaigne

Où se trouve le château de Montaigne ?

Le château de Montaigne se trouve à Saint-Michel-de-Montaigne, en Dordogne, entre Bergerac et Bordeaux. Il peut se visiter dans le cadre d’une escapade dans le Périgord.

Peut-on visiter la tour de Montaigne ?

Oui, la tour de Montaigne se visite, en accès libre ou en visite guidée selon la formule choisie. C’est la partie la plus célèbre du site, car c’est là que Montaigne a écrit une grande partie des Essais.

Que voit-on au château de Montaigne ?

La visite permet de découvrir la tour historique, le château du XIXe siècle, le parc et le domaine. On y explore à la fois la vie de Montaigne, l’histoire du site et ses transformations à travers les siècles.

Château et Tour Michel de Montaigne

24230 Saint-Michel-de-Montaigne

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Image en Une : Le château de Montaigne, à Saint-Michel-de-Montaigne, en Dordogne © Déclic&décolle

Mélina Hoffmann