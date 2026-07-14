50 plaques commémoratives rendent hommage à des personnages romanesques dans l’espace public parisien

Paris n’a eu de cesse d’inspirer les romanciers. Nombre de personnages ont parcouru ses rues, ses parcs, ses musées et ont coloré à jamais l’imaginaire littéraire entourant la ville. Pour célébrer cette richesse, 50 plaques commémoratives ont été apposées dans l’espace public afin de rendre hommage aux célèbres Jean-Baptiste Grenouille, Julien Sorel ou Adèle Blanc-Sec. À vous de les trouver !

Le Paris littéraire

Il y a de grandes chances que vous ayez déjà traversé des rues, des parcs ou des monuments parisiens en lisant un roman. La capitale a depuis longtemps inspiré les auteurs qui, en s’en inspirant, l’ont aussi chargé de tout un imaginaire littéraire. On pense par exemple au fameux Rastignac balzacien venu conquérir Paris, ou encore au Frédéric Moreau flaubertien spectateur passif de la prise des Tuileries en 1948. Mais la ville est aussi plongée dans les enquêtes du Nestor Burma de Léo Mallet, les amours d’Odette et Swann chez Marcel Proust ou dans les souvenirs de la mystérieuse Louki de Patrick Modiano.

Ces personnages romanesques peuplent si souvent les rues parisiennes qu’ils deviennent presque vivants… Aussi, la Ville de Paris a eu l’idée de leur rendre hommage dans les lieux qu’ils ont traversés. Depuis 2024, un parcours littéraire vous propose de découvrir une cinquantaine de plaques commémoratives sur les bâtiments, dans les parcs ou les ponts, afin de se remémorer un épisode tiré des classiques de la littérature française et étrangère.

50 plaques commémoratives

Pour croiser la route de Claudine, Candide ou Vernon Subutex, la Ville de Paris vous a préparé une carte interactive regroupant les 50 plaques commémoratives selon leur emplacement dans la capitale. Parmi les plus anciens personnages, on trouvera le fameux Gargantua de François Rabelais (1542) sur l’entrée de la crypte archéologique (4e) ou La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette (1678) sur la place du Louvre (Paris Centre). Mais aussi de plus récents, comme Albert d’Au revoir, là-haut de Pierre Lemaître (2013) dans l’impasse Pers (18e) ou Diégane et Aïda de La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr (2021) sur la place Pierre Lafue (6e).

Ces plaques se différencient des habituelles plaques commémoratives par leur aspect : elles sont rondes, vertes, et introduites par la mention « Parcours littéraire« . À chaque fois, le nom du personnage est mentionné, ainsi que son lien avec le lieu où la plaque a été apposée. Une courte citation est alors inscrite, ainsi que le nom de l’ouvrage, le nom de l’auteur et la date de la publication. Vous n’en avez pas encore aperçu ? C’est l’occasion de partir à leur recherche en visitant Paris !

Un podcast pour compléter votre visite

Si vous aimez suivre la vie des personnages dans les villes, vous pouvez également écouter la série de podcasts Balades au fil des livres réalisée par les éditions Autrement. Une manière de découvrir Paris sous un autre regard, à travers les inspirations des écrivains et les aventures de leurs personnes. Accompagné par l’écrivain François Sureau, vous partirez explorer un lieu de la capitale, en mêlant récit historique et littéraire. Pour suivre ces différentes balades avec Arsène Lupin ou le comte de Monte-Cristo, rendez-vous ici ! Et si l’envie vous vient de lire ou relire l’un de ces romans après avoir croisé une plaque ou écouté un podcast, il est toujours possible de se les procurer en librairie ou gratuitement dans l’une des 73 bibliothèques de la Ville de Paris. À lire également : Nanna ouvre face à Notre-Dame : que faire à bord de cette nouvelle péniche littéraire ? Image à la une : © Guillaume Bontemps / Ville de Paris