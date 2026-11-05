Aérotrain : ce projet fou de « métro volant » devait relier La Défense à Cergy en 10 minutes

Dans les années 1970, un train révolutionnaire imaginé par l’ingénieur Jean Bertin devait rapprocher la ville nouvelle de Cergy-Pontoise du quartier d’affaires de La Défense. Propulsé par un moteur électrique et porté par un coussin d’air, l’Aérotrain promettait de parcourir près de 23 kilomètres en moins de dix minutes ! Une création futuriste qui ne verra pourtant jamais le jour…

Un métro volant en région parisienne

À la fin des années 1960, l’ingénieur français Jean Bertin développe un concept de transport radicalement différent du train traditionnel. Baptisé « Aérotrain« , son véhicule ne circule pas sur des roues, mais est suspendu par un coussin d’air qui le soulève au-dessus de la voie afin de permettre des déplacements rapides. Plusieurs prototypes sont construits et de premiers essais sont réalisés en décembre 1969 sur une voie expérimentale de trois kilomètres : l’engin atteint alors 170 km/h !

Le 25 mars 1971, le gouvernement valide le projet d’une première ligne d’Aérotrain. Deux itinéraires sont alors envisagés : une liaison entre les aéroports de Roissy et d’Orly, et une autre entre La Défense et Cergy-Pontoise. Finalement, le choix se porte sur cette seconde option, le Val-d’Oise étant en pleine phase d’urbanisation.

Une ligne de 23 kilomètres à 180 km/h

Le projet de ligne Cergy-La Défense repose sur une infrastructure d’environ 23 kilomètres. Le véhicule doit circuler sur une voie en béton, avec un moteur linéaire dont les éléments sont répartis entre le véhicule et la voie, permettant une accélération sans le moindre contact mécanique. La vitesse maximale prévue atteint 180 km/h, ce qui permet d’effectuer le trajet en moins de dix minutes.

Pour ce projet, on prévoit la création, à La Défense, d’une station souterraine permettant une correspondance avec le réseau de la RATP et la SNCF. Le tracé doit ensuite rejoindre Cergy en passant notamment par des gares comme Nanterre ou Maisons-Laffitte. L’engin doit comprendre 17 rames offrant chacune 160 places, dont 128 assises et 32 debout. La mise en service est alors annoncée à la fin des années 1970.

Un projet finalement abandonné

Malgré le soutien initial des pouvoirs publics, le projet rencontre rapidement des difficultés techniques, financières et politiques. Le développement du moteur linéaire s’avère plus compliqué que prévu, conduisant à la faillite de la société Le Moteur Linéaire. Dans le même temps, le coût de ce projet ambitieux augmente par rapport aux premières prévisions et les délais sont également remis en question.

Le 8 février 1974, le Conseil des ministres confirme pourtant la réalisation de la ligne Cergy-La Défense. Mais au mois de juillet, les autorités finissent par annoncer l’abandon de ce projet trop incertain et coûteux. Avec l’arrivée de Valéry Giscard d’Estaing à la présidence, c’est finalement le développement du RER qui est privilégié, laissant l’Aérotrain au registre de l’utopie.

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