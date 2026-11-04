Notre classement des 6 meilleures lignes du métro parisien

Avec ses 16 lignes, le métro parisien dessert une grande partie de la métropole, mais toutes n’offrent pas le même confort ou les mêmes accès directs aux monuments et aux quartiers animés. Alors, quelles sont les meilleures lignes du métro parisien ? Voici le classement de nos six favorites !

1. La ligne 1 : la meilleure ligne pour découvrir Paris

La ligne 1 du métro parisien est sûrement la plus pratique pour traverser Paris. Automatisée, fréquente et climatisée durant l’été, elle traverse la capitale d’est en ouest et dessert plusieurs sites incontournables, comme le Louvre, les Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe et le quartier de La Défense. En plus de tout cela, elle permet des correspondances pratiques, en passant par des stations clés comme Étoile, Châtelet ou Nation.

2. La ligne 14 : la meilleure ligne pour gagner du temps

En étant l’une des lignes les plus modernes du réseau parisien, la ligne 14, entièrement automatisée, se distingue par sa rapidité et son confort. Elle relie notamment Saint-Denis Pleyel au nord à l’aéroport d’Orly au sud, en passant par plusieurs stations centrales, comme Châtelet, Gare de Lyon et Saint-Lazare.

3. La ligne 6 : la meilleure ligne pour profiter des paysages

Difficile de ne pas ajouter la ligne 6 dans ce classement ! Une grande partie de son parcours est aérien, si bien qu’il offre de nombreuses vues dégagées sur les rues de Paris et sur ses certains monuments. Entre Montparnasse-Bienvenüe, Trocadéro et Passy, on retient surtout le passage au-dessus du secteur de Bir-Hakeim, qui offre une très belle vue sur la tour Eiffel et la Seine.

4. La ligne 9 : la meilleure ligne pour explorer les quartiers animés

La ligne 9 est particulièrement intéressante pour découvrir différents quartiers de Paris. Elle relie Pont de Sèvres à Mairie de Montreuil et dessert notamment Trocadéro, Franklin D. Roosevelt, République et Nation, ce qui permet de passer facilement entre l’ouest et l’est parisien. L’occasion de faire les brasseries des Grands Boulevards, les magasins du quartier d’Opéra ou de rejoindre le canal Saint-Martin.

5. La ligne 12 : la meilleure ligne pour découvrir les sites emblématiques

Entre Mairie d’Aubervilliers et Mairie d’Issy, la ligne 12 est une autre ligne particulièrement intéressante, puisqu’elle dessert notamment Pigalle, Abbesses, Concorde et Montparnasse-Bienvenüe. C’est la ligne idéale pour les adaptes du quartier de Montmartre et de ses lieux historiques : le Lapin Agile, le Sacré-Coeur, le musée de Montmartre ou le cimetière.

6. La ligne 4 : la meilleure ligne pour les déplacements centraux

Oui, cela peut paraître étrange, mais la ligne 4 fait bien partie de ce classement. Non pour son confort ou sa faible fréquentation, mais surtout pour son côté pratique ! En effet, cette ligne traverse Paris du nord au sud et dessert un grand nombre de lieux importants de la capitale, comme Gare du Nord, Châtelet, Saint-Michel, Montparnasse-Bienvenüe, mais aussi le centre historique avec les secteurs de Saint-Germain-des-Prés, de l’île de la Cité et des Halles. On peut donc lui reconnaître son utilité !

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