Métro : comment sont décidés les noms des stations à Paris ?

Chaque jour, des millions de voyageurs empruntent le métro parisien en passant par des stations aux noms familiers : République, Bastille, Opéra ou encore Châtelet. Mais qui décide du nom d’une station de métro à Paris et quels sont les critères ? Voici quelques réponses pour mieux comprendre les toponymes parisiens !

Pour ces noms de station ?

Le choix du nom d’une station de métro repose sur une collaboration entre la RATP, la Région et les élus locaux. Lorsqu’une nouvelle station est prévue, notamment dans le cadre du prolongement d’une ligne, plusieurs éléments sont examinés : les noms des rues environnantes, les quartiers desservis, les équipements publics existants ou à venir et les projets d’aménagement urbain. Les propositions sont ensuite présentées aux collectivités concernées. Les riverains peuvent également participer à des consultations publiques.

Le prolongement de la ligne 4 en fournit une illustration concrète : les stations Barbara (Montrouge) et Bagneux–Lucie Aubrac (Bagneux) ont été inaugurées en janvier 2022. Ces deux noms rendent hommage à des femmes marquantes, la chanteuse Barbara et la résistante Lucie Aubrac. Leur choix montre que la dénomination d’une station ne répond pas uniquement à une logique géographique : elle peut aussi refléter l’histoire locale et la volonté de valoriser des personnalités.

Quels sont les critères ?

Le premier critère est la lisibilité géographique : un nom de station permettant aux voyageurs de comprendre rapidement où ils se trouvent. C’est pourquoi les appellations font souvent référence à une rue, une place, un quartier, un monument ou un équipement connu. Des noms comme Hôtel de Ville, Gare de Lyon ou Palais-Royal servent ainsi de repères directement associés à des lieux identifiables.

Le deuxième critère concerne l’histoire, la mémoire collective et l’identité du territoire. Certaines stations rendent hommage à des personnalités, à des événements ou à des lieux emblématiques. C’est le cas de Corentin Cariou, nom adopté en 1946 en mémoire du résistant, ou de Stalingrad, qui rappelle la bataille de la Seconde Guerre mondiale. En ce sens, un nom de station sert à la fois à se localiser et à appartenir au patrimoine urbain parisien.

Pourquoi certains noms changent ?

Le nom d’une station de métro n’est pas nécessairement définitif : il peut être modifié lorsque l’environnement urbain évolue ou que l’appellation devient source de confusion. L’ouverture d’un équipement important, la transformation d’une rue ou la nécessité de distinguer deux lieux portant des noms proches peuvent justifier une nouvelle dénomination. Par exemple, la station Saint-Maur a ainsi été renommée Rue-Saint-Maur afin de limiter les confusions avec la commune de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne.

Les changements de noms peuvent aussi soulever des débats politiques et mémoriels. Donner à une station le nom d’une personnalité ou d’un événement historique revient à inscrire une référence dans l’espace public, visible et entendue chaque jour. Le sujet peut donc susciter des demandes de reconnaissance, des propositions d’hommage ou des désaccords sur les figures à mettre en avant. En 2015, le Conseil de Paris a notamment demandé que la station Belleville porte le nom de « Belleville–Commune de Paris 1871« , en référence à cet épisode de l’histoire parisienne. Une demande qui n’a pas abouti, la mémoire de la Commune étant encore rarement célébrée.

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