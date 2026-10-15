Métro : Noms changés, quais décalés et désertés… cette station de 115 ans a connu bien des péripéties

Dans le quartier de l’Europe (8e), la station de métro Liège possède un nom qui raconte bien des choses sur son histoire. Ouverte au début du XXe siècle, cette station de la ligne 13 a traversé bien des bouleversements, qui ont conduit à une longue période de fermeture de ses quais aux voyageurs.

De Berlin à Liège

Lorsqu’elle ouvre ses portes en 1911, la station porte un tout autre nom : Berlin. Elle dessert alors le quartier de la rue d’Amsterdam, dans un réseau parisien en pleine expansion. Mais avec l’arrivée de la Première Guerre mondiale, le nom Berlin ne peut rester ancré dans le paysage de la capitale. La station est alors rebaptisée Liège, en hommage à la résistance de la ville belge face à l’avancée des troupes allemandes.

Ce changement de toponyme témoigne de la manière dont les événements internationaux ont pu influencer jusqu’aux stations du métro parisien. Au fil du temps, Liège conserve cette appellation, devenue familière aux voyageurs de la ligne 13. Son histoire se distingue ainsi de celle de nombreuses autres stations de la capitale, dont les noms font principalement référence à des rues, des monuments ou des personnalités.

Une architecture atypique

La station Liège se distingue également par une particularité architecturale : ses quais ne se font pas face comme dans la plupart des stations de métro parisien. Ceux-ci sont étonnement disposés en quinconce. Un décalage inhabituel qui s’explique par l’étroitesse de la rue d’Amsterdam sous laquelle passe la ligne. Résultat : les voyageurs qui attendent une rame dans un sens ne se trouvent pas directement en face de ceux qui attendent dans l’autre.

Cette disposition donne à Liège une physionomie bien particulière sur la ligne 13. Elle illustre les contraintes techniques auxquelles les concepteurs du métro parisien ont été confrontés au début du XXe siècle. Le décalage des quais, qui répond donc à une nécessité pratique, constitue aujourd’hui encore l’un des signes distinctifs de cette station centenaire.

Une station longtemps restreinte

L’histoire de Liège est aussi marquée par une période de fermeture qui a profondément modifié son rôle dans le réseau parisien. Comme plusieurs stations du métro, elle a subi les restrictions et réorganisations liées à la Seconde Guerre mondiale : cela a notamment conduit à une limitation de son trafic durant de longues années, avec une fermeture en soirée et le dimanche.

Il a tout de même fallu attendre l’année 2006 pour que Liège retrouve un fonctionnement normal, avec la fin des restrictions horaires. Pourquoi aussi longtemps ? Car la RATP jugeait la station insuffisamment fréquentée pour justifier d’une activité normale, malgré les protestations des habitants. La mobilisation des riverains a toutefois fini par payer, et après des travaux de rénovation, Liège a retrouvé un fonctionnement habituel.

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Image à la une : © RATP