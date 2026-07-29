Ce quartier parisien visionnaire fête ses 200 ans et pourtant, son histoire reste méconnue

En 2026, le quartier de l’Europe fête ses 200 ans : l’occasion de rappeler que derrière ses rues élégantes baptisées du nom des grandes capitales européennes se cache une histoire méconnue, celle d’un immense projet urbain qui a profondément transformé Paris. Bien avant les travaux d’Haussmann, ce quartier du 8e arrondissement inventait déjà la ville moderne… On fait le point sur ces deux siècles d’histoire passionnants !

D’un coin champêtre au haut lieu des loisirs parisiens

Difficile de l’imaginer aujourd’hui, mais au début du XVIIIe siècle, le quartier de l’Europe n’avait rien du secteur plutôt chic que nous connaissons. À la place des immeubles haussmanniens s’étendaient des champs, des moulins, des ruisseaux et quelques cabanes regroupées dans le hameau de la Petite Pologne. Plus à l’est, le quartier des Porcherons était réputé pour ses nombreuses guinguettes où les Parisiens venaient boire et faire la fête à l’abri de l’octroi, cette taxe prélevée à l’entrée de la capitale.

Le secteur prend une toute autre dimension à partir de 1766 lorsque le financier Simon-Charles Boutin y aménage un vaste jardin d’agrément de 8 hectares : la célèbre Folie Boutin, bientôt rebaptisée Tivoli. Grottes artificielles, cascades, ruines romantiques et jardins paysagers séduisent rapidement l’aristocratie parisienne. Après la Révolution, le domaine change de visage et devient un immense parc de loisirs populaire. Sous le Directoire, des milliers de visiteurs s’y retrouvent chaque dimanche pour assister aux célèbres feux d’artifice des Ruggieri, admirer les ascensions de montgolfières ou simplement profiter de cette atmosphère festive qui fait alors de Tivoli l’un des lieux de divertissement les plus prisés de Paris.

La naissance d’un quartier visionnaire

Le véritable tournant intervient le 2 février 1826. Ce jour-là, une ordonnance royale signée par Charles X autorise un projet immobilier d’une ampleur inédite porté par deux entrepreneurs visionnaires : Jonas-Philip Hagerman, banquier suédois, et Sylvain Mignon, serrurier du roi. Leur ambition est immense : réunir près de 50 hectares d’anciens jardins et terrains vagues pour créer le plus grand lotissement privé de l’époque ! L’architecte Étienne-Hippolyte Godde imagine alors un plan particulièrement moderne, organisé autour d’une vaste place de l’Europe, un octogone de 130 mètres de diamètre d’où rayonnent de larges avenues.

Mais le projet va bien plus loin qu’un simple découpage de rues. Les promoteurs imposent des règles d’urbanisme particulièrement novatrices : cours intérieures pour apporter davantage d’air et de lumière, limitation de la hauteur des constructions, organisation harmonieuse des immeubles et interdiction des activités industrielles les plus polluantes. Ils ont aussi une autre idée particulièrement originale : baptiser les nouvelles rues du nom des grandes villes européennes. Londres, Madrid, Lisbonne, Vienne, Rome, Naples, Amsterdam, Constantinople ou encore Saint-Pétersbourg composent ainsi une véritable carte de l’Europe au cœur de Paris. Une identité qui fait encore aujourd’hui tout le charme du quartier.

Un laboratoire du Paris moderne

Quelques années plus tard, l’arrivée du chemin de fer accélère encore la transformation du secteur. En 1837, la première ligne ferroviaire française reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye est inaugurée depuis l’embarcadère de l’Ouest, future gare Saint-Lazare. Le quartier s’adapte rapidement à cette nouvelle révolution des transports. En 1863, le spectaculaire pont de l’Europe est construit au-dessus des voies ferrées, offrant un point de vue inédit sur les locomotives. 4 ans plus tard, l’église de la Trinité vient fermer la perspective côté 9e arrondissement.

Ce qui frappe encore les historiens de nos jours, c’est que ce quartier préfigure largement les grands travaux d’Haussmann. Près de 20 ans avant les célèbres percées du préfet de la Seine, le quartier de l’Europe propose déjà de larges avenues, des trottoirs spacieux, un alignement rigoureux des façades et des immeubles conçus selon une vision cohérente de la ville. À la fin du XIXe siècle, le paysage est définitivement métamorphosé.

Une source d’inspiration pour les artistes

Le quartier de l’Europe ne séduit pas seulement les urbanistes, il devient également l’un des lieux favoris des artistes. À la gare Saint-Lazare, Claude Monet immortalise les volutes de vapeur des locomotives dans une série de toiles aujourd’hui célèbres. Quelques rues plus loin, Gustave Caillebotte peint le Pont de l’Europe et la mythique Rue de Paris par temps de pluie, offrant certaines des représentations les plus emblématiques du Paris du XIXe siècle.

La vie culturelle du quartier se renforce encore au début du XXe siècle avec l’installation du Conservatoire national de musique rue de Madrid, alors dirigé par Gabriel Fauré. La rue de Rome devient quant à elle une adresse incontournable pour les musiciens grâce à ses nombreux luthiers et archetiers, dont plusieurs perpétuent encore aujourd’hui ce savoir-faire unique.

Un quartier toujours singulier 200 ans plus tard

Deux siècles après sa création, le quartier de l’Europe a conservé ce qui faisait son originalité : une architecture harmonieuse, des perspectives remarquables et une identité profondément tournée vers la culture et les échanges. S’il continue d’évoluer avec son époque, il reste l’un des meilleurs exemples d’un urbanisme visionnaire imaginé bien avant les grandes transformations haussmanniennes. En flânant aujourd’hui entre la place de l’Europe, la rue de Rome, le pont de l’Europe ou les abords de la gare Saint-Lazare, on parcourt en réalité deux siècles d’histoire parisienne ! À l’occasion de ce bicentenaire, c’est tout un pan du patrimoine de la capitale qui est mis à l’honneur, rappelant combien ce quartier a contribué à façonner le Paris que nous connaissons aujourd’hui.

Plus d’infos sur le site de la Mairie du 8e arrondissement de Paris

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