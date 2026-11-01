Connaissez-vous le plus gros canular politique de l’histoire de France ?

Les canulars « made in France », on pense que vous en connaissez quelques-uns. Le plus connu reste celui du 4 février 1946, lorsqu’une menace d’apocalypse nucléaire fait vibrer toutes les radios. Cette fiction radiophonique, signée le journaliste Jean Nocher, parue sans avertissement préalable, a fait paniquer tout Paris. Figurez-vous que dix-sept ans auparavant, un autre canular français n’avait pas pris pour cible « Monsieur et Madame tout le monde », mais la classe politique ! En mars 1929, plusieurs parlementaires reçoivent une lettre alarmante. Près de 100 000 personnes seraient réduites à une forme d’esclavage par de puissants propriétaires terriens. Femmes, enfants et vieillards vivraient dans la misère tandis que leur peuple, abandonné de tous, chercherait désespérément le soutien de la France et de la Société des Nations. Ce peuple martyr se nomme « les Poldèves », et le hic, c’est qu’il n’existe absolument pas.

Les Poldèves à l’Assemblée nationale

Derrière cette idée surprenante, et qui choquerait (à raison) à notre époque, se trouve Alain Mellet, journaliste lié au quotidien royaliste et nationaliste L’Action française. Nous en convenons : sa présentation n’est pas des plus amicales. Eh bien, en mars 1929, il imagine une opération destinée à piéger les parlementaires républicains. Il vise surtout les élus avec lesquels il ne partage pas les mêmes aspirations politiques. Son objectif était de montrer qu’ils seraient prêts à s’émouvoir du sort d’un peuple étranger dont ils ne savent rien. Nous, on appelle ça l’empathie, mais Alain Mellet ne connaissait peut-être pas.

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Ainsi, une lettre du mystérieux « Comité de Défense Poldève » est nvoyée à des députés. Le scénario est soigneusement conçu. Les défenseurs des pauvres Poldèves ne réclament surtout pas d’argent, mais un soutien moral. Ils attendent précisément une lettre qui pourra être versée à leur dossier avant sa présentation devant une commission chargée des minorités à la Société des Nations. Dans le mille : plusieurs parlementaires répondent. Certains expriment leur sympathie, d’autres réclament quand même plus d’infos avant de s’engager. À l’époque, aucune hyper-connexion au monde pour vérifier par soi-même. Aussi, le piège fonctionne suffisamment bien, donc l’aimable Alain Mellet poursuit son expérience.

Le pire, c’est que les indices permettant de comprendre que tout est faux sont sous le nez des destinataires ! Les lettres sont signées par des noms comme « Lineczi Stantoff » et « Lamidaëff ». Si on les prononce à voix haute, bingo : « l’inexistant » et « l’ami d’A.F », donc « Action Française ».

Une nouvelle lettre pour les députés français

Une nouvelle lettre datée du 12 avril raconte le passé mouvementé de la Poldévie. Les anachronismes sont délirants, mais ça marche : Charles le Téméraire aurait voulu obtenir la couronne des Poldèves après sa « conquête de Malte », tandis que Charles Quint serait intervenu dans l’affaire. C’est dire la grande Histoire à laquelle les Poldèves sont rattachés ! Cependant, le premier roi est mort en 1477, et le deuxième naît en 1500, ils n’auraient pas pu être ennemis. Alain Mellet ne s’arrête pas là, l’histoire fait intervenir un « colonel général Mellet », à ce stade, le canular est plus clair que le nez au milieu de la figure ! Le pire, c’est que l’instigateur ajoute des absurdités historiques à son récit exprès : puisqu’il veut voir jusqu’où ses correspondants mordront à l’hameçon.

Vient alors le 21 avril : l’Action française commence à raconter publiquement l’affaire. Le journal ridiculise les parlementaires piégés. On s’y attendait : les Poldèves deviennent une arme politique. Au total, dans les journaux, dix députés sont présentés comme ayant mordu à l’hameçon. Mellet, en charmant personnage toujours, affirme avoir voulu démontrer « l’ignorance » et la « légèreté » de certains représentants du peuple. L’histoire dépasse rapidement les colonnes de L’Action française : d’autres journaux commentent à leur tour l’affaire, certains pour rire, d’autres pour dénoncer le procédé employé.

Où sont passés les Poldèves ?

Figurez-vous que la « Poldévie » va connaître une seconde vie surprenante ! Le canular devient suffisamment célèbre pour que les Poldèves réapparaissent dans la presse et la littérature. En 1943, Marcel Aymé publie La Légende Poldève. Mieux encore, Hergé utilise le nom de la Poldévie dans Le lotus bleu. Le canular politique s’immisce alors dans la culture populaire. Les décennies suivantes, on retrouve le mot dans la presse ! Progressivement, le mot devient une référence permettant d’évoquer une cause ou un pays imaginaire.

Cependant, la référence, devenue humoristique, n’a pas tenu jusqu’à notre époque. À mesure que l’affaire s’est éloignée des générations, le grand public l’a oubliée. D’autant plus qu’il n’y avait pas de réseaux sociaux pour la rendre éternelle. En tout cas, presque 100 ans plus tard, on étudie toujours ce canular politique français, puisqu’il s’agit d’un fait frappant de manipulation par le faux. Récemment, en 2026, l’historien Christophe Grange leur a consacré un ouvrage entier : « Ceci est un canular : les Poldèves, l’extrême droite et la politique du faux ». Maintenant, vous saurez quoi raconter à la prochaine réunion de famille.

https://youtu.be/EiSOWXnApus?si=7RnIHxtyRpb_SDsi

Photo à la une : Politique : image d’illustration © Adobestock Jgp