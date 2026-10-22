En Île-de-France, un Centre des archives de la RATP retrace l’histoire des transports parisiens

Nous prenons tous les jours les transports en commun à Paris sans réellement connaître leur histoire. Pourtant, au fil de siècles, on circule de manière bien différente au sein de la capitale. Ainsi, pour raconter ces évolutions, un Centre des archives situé à Saint-Germain-en-Laye conserve plus d’un siècle de documents sur l’innovation et le service public.

Des archives sur l’histoire des transports

Rares sont ceux qui savent qu’un Centre des archives de la RATP existe en Île-de-France. Pourtant, ce site permet de préserver la mémoire du réseau et de son histoire. À travers des archives permettant de retracer le développement des transports en commun, depuis la naissance du métro parisien jusqu’à son extension et sa modernisation, on découvre ainsi différentes infrastructures, métiers et manières de circuler au sein de la capitale.

Au-delà de l’histoire, les archives permettent aussi de préserver l’identité du Groupe RATP et de transmettre son savoir-faire. Elles peuvent rassembler des documents administratifs, des plans, des photographies, des publications et des témoignages liés à la vie de l’entreprise. Ces fonds documentaires permettent aussi d’évoquer les différentes personnalités qui ont participé au développement du réseau, à commencer par Fulgence Bienvenüe.

L’évolution du métro en Île-de-France

Le patrimoine documentaire de la RATP permet de découvrir les coulisses du réseau de transport à travers une diversité de plans anciens, de photographies d’époque et de documents sur les infrastructures. On y observe les grandes étapes de la construction du métro, l’aménagement des stations et l’évolution des équipements, ainsi que les différentes habitudes de déplacement, l’urbanisation et l’organisation des transports collectifs.

Au-delà des trains, stations ou lignes de métro, cette histoire témoigne aussi de l’évolution des métiers, des conditions de travail, de la relation avec les voyageurs et des enjeux de sécurité. À travers ces archives, les chercheurs et historiens tout comme les passionnés de transports peuvent comprendre les transformations qui se sont opérées depuis plus d’un siècle au sein de l’Île-de-France.

Un patrimoine à transmettre

Le Centre des archives de la RATP s’attèle ainsi à identifier, classer, décrire et veiller à la conservation des différents documents. La préservation des supports papier, des photographies et des autres documents permet ainsi de préserver toute une histoire ayant précédé les nouvelles technologies. Par ailleurs, la numérisation peut également contribuer à faciliter la consultation de certains fonds et à valoriser ce patrimoine auprès du public.

Si vous êtes intéressé par le fonds de ce centre, il faut donc emprunter le RER A depuis Paris jusqu’au terminus de Saint-Germain-en-Laye et vous rendre au centre situé dans un ancien tunnel ferroviaire de la SNCF. La consultation des archives est gratuite, mais elle se fait uniquement sur rendez-vous, les jeudis et vendredis après-midi. Il vous faut donc contacter au préalable le service des archives par courriel ou par téléphone afin de préciser les documents recherchés et de convenir d’un créneau.

Informations pratiques

Le Centre des archives du Groupe RATP

Lieu : 3 rue de la Surintendance, 78100 Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)

Horaires : Jeudi et vendredi, de 13 h à 16 h, hors jours fériés.

Accès : Prendre le RER A en direction de Saint-Germain-en-Laye, jusqu’au terminus.

Réservation : gratuite et obligatoire par téléphone au 01 58 76 88 27 ou par courriel : dsp-csp-sg-archives@ratp.fr

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Image à la une : Métro Sprague-Thomson (wagon 2e classe) à la station Saint-Michel. Paris (VIe arr.) © Oswald Perrelle/Roger-Viollet