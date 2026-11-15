À Paris, on a imaginé un chemin de fer réservé aux morts !

On va vous demander d’imaginer quelque chose de macabre, quelque chose qui ne vous serait peut-être jamais venu à l’idée. Imaginez une gare parisienne où il n’y a pas besoin de billets, ni besoin d’être en vie ! À la place des allées vivantes et des trains bondés : des cercueils, accompagnés de familles endeuillées. Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, il s’agissait d’un sujet très sérieux du XIXe siècle. Derrière cette idée carrément saugrenue, un personnage principal, et pas n’importe lequel : le baron Haussmann. Alors qu’il transforme Paris, le préfet imagine aussi de révolutionner les enterrements. Son ambition est donc de construire une immense nécropole en dehors de la capitale, desservie par un chemin de fer funéraire. Rien que ça !

Paris au XIXe siècle : un trop plein de morts

En 1804, Napoléon Bonaparte impose de nouvelles règles concernant les sépultures. Pour des raisons sanitaires, les cimetières doivent être établis à distance des habitations. Aussitôt dit, aussitôt fait : Paris développe alors ses grandes nécropoles en périphérie : le Père-Lachaise ouvre en 1804, suivi des cimetières de Montmartre et de Montparnasse. Le problème, c’est que la capitale n’arrête pas de croître. En 1853, Napoléon III nomme Georges Eugène Haussmann préfet de la Seine. Il a une mission presque écrasante : transformer une ville encore marquée par ses ruelles médiévales en une capitale moderne. C’est le début des grands travaux d’Haussmann. Bonjour les Grands Boulevards !

Le 1er janvier 1860, Paris passe de 12 à 20 arrondissements, en annexant plusieurs communes voisines. Vous le voyez venir : les cimetières autrefois situés hors de la capitale ne le sont plus. Avec une population qui approche les deux millions d’habitants à la fin du Second Empire, les autorités redoutent l’engorgement des lieux de sépulture. Alors Haussmann voit beaucoup plus grand. Après tout, pourquoi multiplier les petits cimetières quand on pourrait réunir les morts de Paris dans une seule et immense nécropole ?

Des wagons-corbillards et une ville mortuaire

Cette idée folle existait déjà dans une autre ville, elle n’est pas venue de nulle part ! En 1854, le cimetière de Brookwood, près de Londres, ouvre ses portes. Il est desservi par un chemin de fer spécialement aménagé pour transporter les défunts et leurs proches depuis la capitale britannique. Donc, pour notre chère capitale, son choix se porte sur Méry-sur-Oise, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale.

Sur un immense plateau, une nécropole de plus de 800 hectares, pouvant approcher les 1000 hectares selon les versions du projet, doit accueillir les futures sépultures parisiennes. Pour comparer, le Père-Lachaise s’étend aujourd’hui sur environ 44 hectares. Haussmann a donc imaginé un cimetière vingt fois plus vaste. Bien sûr, pour que cette idée gigantesque fonctionne, l’urbaniste envisage plusieurs gares mortuaires. Une près de Montmartre, du Père-Lachaise et de Montparnasse. En 1867, le projet fait l’objet d’enquêtes administratives. Les ingénieurs étudient les voies ferrées qui seraient nécessaires. Parmi les personnages impliqués figure Eugène Belgrand, ingénieur célèbre pour ses travaux sur l’alimentation en eau et les égouts parisiens ! L’architecte Alfred Feydeau participe également aux études architecturales de cette immense cité funéraire, en clair, tout le monde s’y met !

Les plans prévoient des installations monumentales, avec des espaces réservés aux cérémonies et différentes confessions religieuses. L’objectif n’est pas seulement pratique, il s’agit aussi d’organiser les funérailles à l’échelle d’une métropole moderne. C’est révolutionnaire, et c’est une idée qu’on trouve humaniste !

Le train des morts : un projet avorté

Le projet du train des morts… mourra à son tour. Premier gros problème : son coût. Acheter les terrains, construire les voies, aménager les gares et organiser les transports funéraires représenterait un investissement colossal. Deuxième gros problème: déplacer les sépultures parisiennes soulève des interrogations. Pour de nombreuses familles, les cimetières ne sont pas de simples équipements publics : ce sont des lieux de mémoire auxquels elles restent profondément attachées.

Et puis, en 1870, la guerre franco-prussienne provoque la chute du Second Empire. Haussmann a déjà quitté ses fonctions, et la capitale traverse bientôt le siège de Paris puis la Commune de 1871. Le projet perd son principal défenseur politique, mais après Haussmann, plusieurs responsables, dont Belgrand et Jean-Charles Alphand, continuent d’étudier la création d’une grande nécropole à Méry-sur-Oise. Les débats se prolongent, les propositions évoluent, les divisions restent. Ce n’est qu’en 1881 que la Ville de Paris renoncera au projet. Une solution reste : créer plusieurs cimetières en périphérie. Nous avons en tête celui que l’on aperçoit lorsqu’on prend la ligne L direction La Défense : immense !

Sachez que cette histoire réserve une petite ironie. Le baron Haussmann meurt en 1891 et se fait enterrer au Père-Lachaise ! Alors la dernière demeure du baron prend elle aussi de la « place » à Paris, mais il le vaut bien !

Photo à la une : Chemin de fer au crépuscule © AdobeStock Little Hut