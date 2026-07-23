Le projet de rénovation à 800 millions d’euros censé réconcilier les Parisiens avec la Tour Montparnasse ne verra pas le jour

C’était le chantier que le quartier attendait depuis une décennie. La Tour Montparnasse devait enfin s’offrir une spectaculaire seconde vie dès septembre 2026. Mais après dix ans d’études, de rebondissements et de promesses, le mégaprojet de rénovation à 800 millions d’euros vient de s’effondrer. Une décision qui replonge l’avenir du plus haut gratte-ciel de Paris intramuros dans l’incertitude.

Un projet monumental qui s’effondre à quelques semaines du chantier

Le calendrier semblait pourtant bien ficelé. Vidée de ses derniers occupants depuis le 31 mars 2026, la Tour Montparnasse devait entrer en chantier dès septembre, marquant enfin le début d’une métamorphose attendue depuis dix ans. Le projet ? Une façade entièrement repensée, davantage de lumière, des espaces ouverts au public, une végétation omniprésente, un hôtel dans les étages supérieurs, une serre au sommet des 209 mètres de la tour et un épaississement de ses premiers niveaux de 12 mètres. Mais lors de l’assemblée générale des copropriétaires, organisée le 21 juillet, tout a basculé. Premier propriétaire de l’immeuble avec près de 30 % des parts, le gestionnaire d’actifs LFPI a annoncé qu’il ne soutenait plus cette rénovation d’envergure, estimant qu’elle n’était plus réalisable dans les conditions actuelles. Sans le soutien de son principal copropriétaire, le mégaprojet est désormais à l’arrêt.

Dix ans de discussions… pour en arriver là

Depuis dix ans, on vous en parle. Et pour cause : la rénovation de la Tour Montparnasse est devenue l’un des plus longs feuilletons architecturaux de la capitale. En 2017, le projet lauréat imaginé par les architectes Nouvelle AOM promettait de faire oublier l’image austère de ce géant des années 1970, souvent considéré comme le bâtiment le plus impopulaire de la capitale. Mais au fil des années, les obstacles se sont multipliés. Les coûts ont considérablement augmenté pour atteindre près de 800 millions d’euros. Plusieurs copropriétaires ont contesté certaines décisions en justice, notamment concernant la répartition des espaces après les travaux. D’autres désaccords internes se sont ajoutés, notamment autour de la gouvernance du projet et du choix des prestataires. Cette succession de tensions aurait fini par refroidir les établissements bancaires, peu enclins à financer un chantier devenu particulièrement incertain.

Et maintenant, quel avenir pour la Tour Montparnasse ?

Si le mégaprojet à 800 millions d’euros est aujourd’hui abandonné, la Tour Montparnasse ne pourra pas pour autant rester dans son état actuel. Entièrement vidée de ses occupants depuis le 31 mars 2026, elle doit impérativement faire l’objet d’importants travaux de remise aux normes techniques et énergétiques. Les architectes vont donc devoir imaginer un nouveau projet, plus sobre et moins coûteux, tout en respectant les exigences du Plan local d’urbanisme parisien. Une mission qui s’annonce délicate, d’autant que le permis de construire actuel expire dès le mois de novembre. De quoi inquiéter les élus du quartier, qui continuent de défendre la rénovation initiale et redoutent qu’une version au rabais ne voie finalement le jour. Une chose est sûre : après dix ans d’attente, l’avenir du plus haut gratte-ciel de Paris intramuros n’a jamais semblé aussi incertain.

Photo de couverture : ©Nouvelle AOM

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