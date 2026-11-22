Et si l’univers féerique de Disney s’était inspiré des jardins du château de Versailles ? Une légende raconte que le créateur de dessins animés américain aurait visité le Hameau de la Reine lors d’un séjour en France. Imaginé par Marie-Antoinette, ce petit village champêtre aurait en effet servi de modèle dans Blanche-Neige et les Sept Nains…

Un village versaillais imaginé par Marie-Antoinette

L’histoire du Hameau de la Reine commence en 1783. À cette époque, Marie-Antoinette souhaite aménager un lieu paisible, loin de la cour de Versailles. Après avoir fait transformer les jardins de Trianon, la souveraine demande à son architecte Richard Mique de concevoir un joli village champêtre autour d’un lac artificiel. Construit entre 1783 et 1786, ce domaine est inspiré par les dessins romantiques du peintre Hubert Robert, avec ses toitures de chaume, ses colombages, ses jardins et les chemins longeant l’eau.

À l’origine, le Hameau comptait une douzaine de constructions, dont la Maison de la Reine, le Boudoir, le Moulin, la Laiterie de propreté, le Colombier et la tour de Marlborough. Si les façades sont champêtres, les intérieurs sont élégamment aménagés pour accueillir les invités. On y trouve également une ferme avec plusieurs animaux et des parcelles agricoles.

Une inspiration pour Walt Disney

D’après une légende, le cadre champêtre du Hameau de la Reine aurait inspiré… Walt Disney ! Lors d’un séjour en France dans les années 1920, ce dernier aurait été particulièrement charmé par les petites maisons aux toits de chaume, les jardins potagers, le moulin et le lac. On raconte alors que cet univers l’aurait inspiré au moment de concevoir son premier long-métrage d’animation : Blanche-Neige et les Sept Nains, sorti en 1937.

À bien y regarder, il est vrai qu’on peut trouver une ressemblance entre le Hameau et la petite maison forestière dans laquelle vivent les sept nains. Le château de Versailles n’a toutefois pas confirmé cette histoire populaire, ni même les studios Disney… Cette inspiration n’est donc pas certaine. En tout cas, on peut penser que le voyage de Walt Disney en France l’a séduit par la découverte de ces architectures pittoresques…

Un patrimoine à visiter à Versailles

Il est toujours possible de visiter le Hameau de la Reine pour découvrir un patrimoine remarquable à quelques kilomètres du château de Versailles. Alors que le village se dégrade après la Révolution française, Napoléon Ier décide d’y mener un important chantier de restauration en 1810. Les constructions les plus détériorées, comme la grange et la laiterie, sont détruites, tandis que les autres bâtiments sont remis en état.

Le domaine est alors confié à la seconde épouse de l’empereur, Marie-Louise d’Autriche, descendante de Marie-Antoinette. Plus récemment, la Maison de la Reine et le Réchauffoir ont aussi été rénovés entre 2015 et 2018, avant la réouverture au public, tandis que le lac a été réaménagé dans le style paysager du XVIIIe siècle. Vous pouvez désormais vous y promener, et même visiter l’intérieur de la Maison dans le cadre de visites guidées.

Informations pratiques

Hameau de la Reine

Lieu : Domaine de Trianon, 78000 Versailles (Yvelines).

Horaires : Du mardi au dimanche. Fermé le lundi. Haute saison (avril à octobre) : 12h-18h30. Basse saison (novembre à mars) : 12h-17h30

Tarifs : 15 €. Tarif réduit : 12 €. Gratuit pour les moins de 26 ans

Accès : RER C (gare Versailles Château Rive Gauche)

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Image à la une : Hameau de la Reine, Versailles © Rolf, Adobe Stock