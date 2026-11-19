Transport emblématique de la butte, le funiculaire de Montmartre permet aux visiteurs de rejoindre facilement la basilique du Sacré-Cœur sans gravir les nombreux escaliers. Or, il n’a pas toujours eu le même mécanisme. Au moment de sa mise en service en 1900, celui-ci ne fonctionnait pas à l’électricité… mais avec de l’eau !

Un funiculaire pour le Sacré-Cœur

L’histoire du funiculaire de Montmartre est intimement liée à celle de la basilique du Sacré-Cœur. Dès 1873, les travaux de construction de l’édifice religieux débutent au sommet de la Butte. Pour faciliter l’acheminement des matériaux, de premiers rails inclinés sont aménagés avec un petit wagon. Cela dit, cette installation provisoire ne reste pas au moment de l’ouverture de l’édifice en 1891. Un problème se pose alors : l’accès à son parvis se fait en gravissant quelque 220 marches…

Pour faciliter la visite, le Conseil municipal de Paris décide alors de mettre en place un funiculaire dès l’année 1900, en pleine période de l’Exposition universelle. La ligne relie la place Saint-Pierre à la terrasse de la basilique sur un parcours de 108 mètres, avec un dénivelé de 36 mètres. Or, à l’époque, chacune des deux voitures déplace 48 voyageurs grâce à un câble passant par une poulie située au sommet de la ligne… mais aussi à un système de contrepoids hydraulique.

Un déplacement avec de l’eau

Comment le funiculaire de Montmartre parvenait-il à fonctionner avec de l’eau ? Dans ce système, chaque voiture possédait une grande cuve étanche installée sous son plancher. Ainsi, c’est le poids de l’eau qui faisait fonctionner l’ensemble du mécanisme permettant de déplacer les deux véhicules simultanément, l’un montant pendant que l’autre descend.

Il s’agissait concrètement d’un système de contrepoids. La cuve de la voiture située à la station supérieure était remplie d’eau. Devenue plus lourde que sa voisine, elle commençait à descendre sous l’effet de la gravité. Grâce au câble qui reliait les deux véhicules, cette descente entraînait simultanément la remontée de l’autre voiture. Et une fois qu’une voiture arrivait en bas, elle vidait sa cuve dans les canalisations d’eau de la ville.

L’électricité prend la relève

Mais face aux signes de vieillissement, le premier funiculaire est mis à l’arrêt dès 1931 afin de le reconstruire. La Ville de Paris décide alors de moderniser son système. Le 2 février 1935, un deuxième véhicule est inauguré en conservant le principe des deux voitures reliées par un câble, mais cette fois, l’énergie hydraulique est remplacée par l’électricité ! Ces nouvelles voitures permettent d’effectuer le trajet en environ 70 secondes.

Il a toutefois fallu moderniser une nouvelle fois le funiculaire dans les années 1990. Un tout nouveau véhicule a été inauguré par la RATP avec deux voitures disposant de systèmes automatisés et pouvant accueillir jusqu’à 60 voyageurs chacune à une vitesse de 3,5 mètres par seconde ! Jusqu’ici, ce système reste encore très populaire pour accéder au sommet de Montmartre.

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Image à la une : Funiculaire de Montmartre © Adobe Stock