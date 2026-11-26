Située au pied de la butte Montmartre (9e), la station de métro Pigalle est fréquentée pour ses cafés, ses boutiques de guitares et ses cabarets, dont le célèbre Moulin Rouge. Mais si tout le monde connaît ce nom devenu célèbre, peu connaissent son origine remontant au XVIIIe siècle…

Jean-Baptiste Pigalle, le sculpteur à l’origine du nom

Pour comprendre l’origine du nom Pigalle, il faut remonter au XVIIIe siècle, époque durant laquelle un artiste dénommé Jean-Baptiste Pigalle est reconnu dans le tout-Paris. Se situant à la croisée des styles baroque et néo-classique, le sculpteur se spécialise notamment dans les thématiques religieuses, les monuments et les sculptures destinées à des commanditaires. Il intègre l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1734 et devient l’un des protégés de Madame de Pompadour, avant de disparaître en 1785.

Mais quel rapport avec le quartier parisien ? A l’époque, Jean-Baptiste Pigalle avait installé son atelier dans l’une de ses rues, qui prendra ensuite son nom. Aujourd’hui encore, la rue Jean-Baptiste-Pigalle conserve la mémoire de l’artiste. Mais avec une place à son nom, puis une station de métro, on parle désormais du « quartier de Pigalle » pour évoquer ce secteur parisien.

De la place Pigalle au quartier festif

C’est au XIXe siècle que le nom Pigalle s’impose véritablement dans le paysage parisien. Avant de devenir la célèbre place que l’on connaît aujourd’hui, le site portait le nom de place de la Barrière-Montmartre. Mais, alors que l’architecte Gabriel Davioud entreprend son aménagement, elle prend officiellement le nom de Pigalle le 30 décembre 1864 et devient progressivement alors le quartier général des artistes, ouvriers, écrivains et saltimanques sans-le-sou.

Au fil des décennies, les cafés, les ateliers et les cabarets contribuent à façonner sa réputation. L’ouverture du Moulin Rouge en 1889, à quelques centaines de mètres de la place, participe notamment à la renommée festive du quartier. Des établissements comme le Chat Noir ou le Lapin Agile renforcent son image d’un quartier fréquenté par les artistes et les noctambules.

La station Pigalle, carrefour du métro parisien

La notoriété du quartier finit naturellement par s’inscrire dans le réseau des transports parisiens. La station Pigalle ouvre ses portes le 7 octobre 1902, lors de la mise en service du premier tronçon de la ligne 2 Nord, entre Étoile et Anvers. Elle prend alors le nom de la place sous laquelle elle se trouve. Quelques années plus tard, le 8 avril 1911, une seconde station est mise en service sur la ligne A de la compagnie Nord-Sud. Pigalle devient ainsi un point de correspondance entre deux lignes majeures du métro parisien, qui sont désormais les lignes 2 et 12.

Au-delà de son histoire, la station Pigalle possède un véritable intérêt architectural et patrimonial. Son entrée située boulevard de Clichy est notamment reconnaissable à son entourage métallique imaginé en 1900 par le célèbre Hector Guimard. Typique de l’Art nouveau, sa forme est faite d’arabesques de fonte, de lignes courbes inspirées du monde végétal et de motifs décoratifs. On retrouve aussi l’enseigne « Métropolitain » et les éclairages caractéristiques du patrimoine historique du métro parisien. D’ailleurs, l’accès Guimard de Pigalle bénéficie aujourd’hui d’une protection au titre des monuments historiques.

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