Longtemps associé à l’identité visuelle du métro parisien, le style Andreu-Motte a profondément transformé l’esthétique des stations à partir des années 1970. Avec ses carrelages blancs, ses bandeaux lumineux et ses sièges en forme de coque, cet aménagement imaginé par l’architecte Paul Andreu et le designer Joseph-André Motte a marqué une nouvelle étape dans l’histoire du design des transports.

1973, naissance du style Andreu-Motte

Au début des années 1970, le métro parisien traverse une période de transformation. Après plusieurs décennies d’exploitation, la RATP cherche à renouveler ses espaces tout en améliorant le confort et les conditions de circulation des voyageurs. Une démarche qui fait suite au style Mouton-Duvernet, apparu à la fin des années 1960, qui avait introduit des carrelages orange dans les stations. En 1973, une nouvelle proposition voit le jour sous l’impulsion de l’architecte Paul Andreu et de Joseph-André Motte, designer travaillant alors avec la RATP.

Leur projet repose sur un principe : retrouver la luminosité du métro traditionnel tout en lui donnant le modernisant. Pour cela, il choisit un carrelage blanc, notamment des carreaux biseautés historiques, qui réfléchissent davantage la lumière. Des bandeaux lumineux sont également installés au-dessus des quais, avec des banquettes aux sièges individuels. Le style Andreu-Motte est alors créé.

Les sièges coque et les bandeaux lumineux

L’un des éléments les plus emblématiques du style Andreu-Motte est sans conteste le siège coque imaginé par Joseph-André Motte. Cette assise individuelle rompt avec les longues banquettes collectives qui équipaient traditionnellement les quais du métro. Fabriqué en tôle, le siège se distingue par sa forme enveloppante, sa robustesse et sa facilité d’entretien et devient rapidement un objet iconique du métro parisien.

L’autre caractéristique majeure de cet aménagement réside dans ses bandeaux lumineux, installés de part et d’autre des quais. Les couleurs sont coordonnées avec celles des sièges et des banquettes afin de créer une continuité esthétique. La palette initiale comprend notamment le bleu Motte, le jaune Kepler et l’orange Motte, avant de s’enrichir de nouvelles teintes comme le vert Louisiane, le vert d’Alsace, le rouge Castille, le violet et le rose Tyrien. Chaque station dispose alors d’une combinaison qui lui est propre.

Un patrimoine qui perdure

Le déploiement du style Andreu-Motte commence en 1974 et se poursuit jusqu’en 1984, d’abord avec Pont-Neuf (ligne 7), Ledru-Rollin (8) et Voltaire (9). Aujourd’hui, celui-ci concerne environ une centaine de stations du réseau parisien. Le principe est ensuite adapté à différentes configurations architecturales, aussi bien dans les stations existantes que dans certaines nouvelles stations.

À partir des années 1980, la RATP expérimente de nouvelles approches décoratives, notamment avec le style Ouï-Dire, qui introduit d’autres principes d’éclairage et d’aménagement. Le programme Renouveau du Métro, engagé à partir de 1995, poursuit ensuite la modernisation des stations tout en accordant une attention particulière à leur patrimoine. Pourtant, le style Andreu-Motte conserve une place patrimoniale importante : en 2022, la station Alma-Marceau a par exemple obtenu le label « Architecture contemporaine remarquable« . Aujourd’hui encore, il reste le décor caractéristique du métro parisien.

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Image à la une : © RATP