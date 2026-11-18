Bien que l’on emprunte quotidiennement le métro parisien, on ne sait pas toujours comment réagir face à des situations inhabituelles, comme une agression, du harcèlement, un malaise, une chute sur les voies ou des comportements menaçants. Quels sont les bons réflexes à adopter ? Qui contacter en cas d’urgence ?

Donner l’alerte

En cas d’agression, de harcèlement ou de comportement menaçant dans le métro parisien, le mieux est de se tenir éloigné du danger et de se rapprocher d’un agent RATP. Si vous n’en trouvez pas sur votre chemin, vous pouvez leur donner l’alerte en appelant le 3117 (numéro commun à la RATP et de la SNCF pour appel, privilégiez le 31177 par SMS). Une fois le message reçu, les équipes de sécurité peuvent intervenir rapidement. Par ailleurs, vous pouvez également utiliser les bornes d’appel d’urgence installées dans les stations et sur les quais.

Lors de votre signalement, il est important de communiquer le maximum d’informations utiles : numéro de la ligne, nom de la station, direction empruntée, emplacement précis de l’incident et nature du danger. Bien sûr, s’il faut appeler les forces de l’ordre ou les secours, il convient toujours d’appeler le 17 pour la police, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers et le 112 pour les urgences européennes (le 114 par SMS si vous êtes malentendant).

Avoir les bons réflexes

Au-delà d’éventuels actes de violence, vous pouvez aussi faire face à un malaise, une chute sur les voies ou un incident technique… En cas de malaise dans une rame, faites descendre la personne concernée sur le quai à la station suivante, afin qu’elle puisse être prise en charge. Là aussi, il faudra ensuite prévenir un agent de la RATP tout en restant près de la victime. Si une personne tombe sur les voies, il ne faut surtout pas descendre pour tenter de la secourir. Donnez immédiatement l’alerte aux agents !

Face à un danger immédiat à bord d’une rame, le signal d’alarme présent dans les rames et sur les quais permet aussi de prévenir le conducteur et de déclencher la procédure adaptée à la situation. Attention toutefois : son utilisation doit être réservée aux situations de danger réel et immédiat, et non aux simples désagréments du trajet. En cas d’incendie, de colis suspect ou de comportement violent, suivez en premier lieu les instructions diffusées par les agents de la RATP dans la station, en essayant de ne pas se précipiter en groupe dans les couloirs.

Des gestes préventifs

Quelques gestes préventifs peuvent déjà contribuer à sécuriser les déplacements : rester attentif à son entourage, éviter de s’approcher du bord du quai, ne pas récupérer un objet tombé sur les voies, ni entrer dans une rame au dernier moment. Bien sûr, vous pouvez porter assistance à une personne en difficulté à condition de ne pas vous exposer vous-mêmes. Dans ces situations, trois mesures sont donc à retenir : se mettre en sécurité, donner rapidement l’alerte et suivre les consignes des agents de la RATP.

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Image à la une : Métro de Paris © Adobe Stock