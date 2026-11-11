Métro : L’histoire de l’étonnante station Lamarck-Caulaincourt à Paris

Au cœur de Montmartre (18e), cette drôle de station construite sous la butte se remarque à ses grands escaliers et à la profondeur de ses quais. Dénommée Lamarck-Caulaincourt, cette station de la ligne 12 a été inaugurée en 1912, à l’époque où le réseau du métro Paris appartenait à la compagnie Nord-Sud.

Une station de la société Nord-Sud

L’histoire de Lamarck-Caulaincourt commence au début du XXe siècle, lorsque la compagnie du chemin de fer souterrain Nord-Sud entreprend de développer une ligne reliant les quartiers du nord et du sud de Paris. Le projet vise notamment à desservir Montmartre, malgré un territoire en reliefs particulièrement périlleux. C’est le 31 octobre 1912 que la station est finalement mise en service : elle appartient alors à la ligne A et se prolonge jusqu’à Jules Joffrin.

Néanmoins, la situation géographique de la station Lamarck-Caulaincourt rend le chantier particulièrement complexe. Creusé sous la butte Montmartre, son tracé a dû contourner certaines cavités, tout en faisant face à un sous-sol constitué de gypse et d’anciennes carrières. Les quais ont alors dû être construits à environ 25 mètres sous le niveau du sol, une profondeur qui est encore plus importante pour la station Abbesses, à quelques pas de là.

Un accès étonnant

L’accès à Lamarck-Caulaincourt est sûrement l’un des plus originaux de la capitale. Son édicule se trouve en retrait de la rue, dans la pente de Montmartre. Deux escaliers encadrent alors cette entrée, tandis qu’un mât signalétique permet de repérer la station depuis la rue Lamarck. Des particularités qui font de l’entrée un élément caractéristique du quartier montmartrois.

Autre particularité : le nom de la station. Dans les premiers projets, elle devait s’appeler « Pecqueur« , en référence à la place Constantin-Pecqueur située à proximité. Elle est finalement baptisée Lamarck lors de son ouverture, en raison de son accès débouchant près de la rue Lamarck, une voie qui rend hommage à Jean-Baptiste de Lamarck, naturaliste français du tournant du XIXe siècle. Et le nom Caulaincourt est ensuite ajouté pour faire référence à la rue voisine, dédiée au général Armand de Caulaincourt.

Un patrimoine préservé

Pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines stations profondes du métro parisien sont utilisées comme abris contre les bombardements aériens : c’est le cas de la station Lamarck-Caulaincourt en 1944. Sa situation sous la butte Montmartre et sa profondeur permettent une protection efficace durant les alertes.

Au fil des décennies, Lamarck-Caulaincourt a connu plusieurs transformations : les quais sont modernisés à la fin des années 1950 et au début des années 1960, avant de retrouver progressivement leur décoration historique. Du fait de sa profondeur, la station est aussi dotée d’un ascenseur, en plus de son escalier interminable. Ainsi, au fil des années, le patrimoine de l’ancienne compagnie Nord-Sud a été préservé, ce qui en fait l’une des stations emblématiques du Paris du siècle passé.

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Image à la une : © RATP