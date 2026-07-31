5 hôtels particuliers ouverts au public à découvrir absolument à Paris

L’histoire de la ville de Paris se cache aussi derrière les portes cochères de ses hôtels particuliers… Construits entre les XVIe et XVIIIe siècles, ces monuments historiques composés de salons ornés, de cours d’honneur et de jardins intérieurs, sont parfois accessibles au public durant l’année. Parmi eux, voici cinq hôtels particuliers à ne pas manquer lors d’une visite dans le quartier du Marais.

L’hôtel de Sully

Construit à partir de 1625, l’hôtel de Sully est un exemple de l’architecture du XVIIe siècle à découvrir à deux pas de la place des Vosges. Situé rue Saint-Antoine, il doit son nom à Maximilien de Béthune, duc de Sully et ministre d’Henri IV, qui en fit l’acquisition quelques années après son édification. Aujourd’hui, le public peut découvrir sa cour d’honneur et son jardin, accessibles librement durant toute l’année, tandis que les appartements n’ouvrent ponctuellement qu’au moment des Journées européennes du patrimoine – autrement, ceux-ci sont réservés aux bureaux du Centre des monuments nationaux.

62 rue Saint-Antoine, 75004 Paris

L’hôtel Carnavalet

Bien entendu, parmi les hôtels particuliers à visiter, il faut faire un tour au fameux hôtel Carnavalet ! Si on a l’habitude de le fréquenter pour son musée, le lieu est aussi impressionnant pour son architecture datant du XVIe siècle, qui a été remaniée par le célèbre François Mansart au siècle suivant. L’occasion de contempler son style Renaissance, ses magnifiques cours intérieures, ses jardins fleuris et ses escaliers monumentaux. Vous pouvez aussi faire un tour librement dans ses collections permanentes qui restent gratuites tout au long de l’année : l’occasion de découvrir plus de 2 000 ans d’histoire parisienne à travers une sélection de peintures, sculptures, enseignes anciennes, maquettes et mobiliers.

23 rue de Sévigné, 75003 Paris

L’hôtel de Soubise

Toujours dans le quartier du Marais, vous pouvez faire un tour à l’hôtel de Soubise. Reconstruit au début du XVIIIe siècle pour la famille des Rohan, cet édifice de style abrite de somptueux appartements princiers et des salons ovales ornés de boiseries dorées, de miroirs et de fresques réalisées par les artistes de l’époque. Depuis le XIXe siècle, il accueille une partie des Archives nationales : ainsi, les visiteurs peuvent découvrir gratuitement les salons historiques ainsi que des expositions consacrées aux grands documents de l’histoire de France.

60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris

L’hôtel Donon

Moins connu que ses voisins, l’hôtel Donon est pourtant l’un des hôtels particuliers du Marais ouvert lui aussi au public durant l’année. Construit à la fin du XVIe siècle, il abrite aujourd’hui le musée Cognacq-Jay dans des salons aménagés à la manière d’une demeure aristocratique. Fondé grâce aux collections d’Ernest Cognacq, créateur de la Samaritaine, le musée rassemble un remarquable ensemble d’œuvres du XVIIIe siècle, dont des peintures de François Boucher, Jean-Honoré Fragonard ou Canaletto, du mobilier, des porcelaines ou des objets d’art.

8 rue Elzévir, 75003 Paris

L’hôtel de Beauvais

Situé rue François-Miron, près de l’hôtel de Ville, l’hôtel de Beauvais a été édifié au XVIIe siècle par Antoine Le Pautre pour devenir la demeure de Catherine Bellier, la première femme de chambre d’Anne d’Autriche. Implanté sur une parcelle irrégulière, le bâtiment se remarque pour son escalier monumental, sa grande cour intérieure et ses façades sculptées. C’est aussi entre ses murs que le jeune Wolfgang Amadeus Mozart y aurait donné un concert lors de son passage à Paris en 1763… En étant désormais la propriété de la Cour administrative d’appel de Paris, l’hôtel se visite uniquement lors des Journées européennes du patrimoine ou lors d’événements culturels organisés au long de l’année. On raconte aussi que les visiteurs peuvent faire un tour dans sa cour s’ils le demandent gentiment au gardien du lieu…

68 rue François Miron, 75004 Paris

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Image à la une : Musée Carnavalet © Pavillon de l’Arsenal