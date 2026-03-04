Dans la même famille depuis 1888, ce château de la Loire cache des jardins parmi les plus beaux de France

Situé à Chançay, en plein cœur de la Touraine, ce domaine de 300 hectares classé Monument Historique cumule les trésors : des jardins en terrasses labellisés Jardin Remarquable, un vignoble de 35 hectares en AOC Vouvray cultivé depuis plus de 16 siècles, et une chapelle troglodytique du XVIe siècle que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Il fait partie du circuit du Val de Loire, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Suivez-nous, aujourd’hui on vous emmène au Château de Valmer !

Une histoire qui commence avec François Ier

L’histoire de Valmer démarre il y a 500!ans, lorsqu’un conseiller de François Ier, le Sieur Binet, décide de faire construire ici de superbes jardins. Selon la tradition, le site aurait même appartenu à Charles VII. Les terrasses, les douves et la chapelle troglodytique sont bâties au début du XVIe siècle. En 1640, c’est Thomas Bonneau, conseiller du roi Louis XIII, qui fait ériger le portail monumental, les bâtiments des communs et le Petit Valmer, les constructions que l’on peut encore admirer aujourd’hui.

Le château principal, lui, n’a pas eu cette chance. Tragiquement détruit par un incendie en octobre 1948, il ne subsiste de lui que le soubassement et les deux perrons. Les propriétaires ont alors eu une idée poétique : ils l’ont remplacé par un château d’ifs, des arbres taillés aux exactes proportions du monument disparu. Le résultat est saisissant, et inoubliable !

Des jardins Renaissance

Adossés à un parc de 60 hectares, les jardins de Valmer s’étagent sur plus de 8 niveaux le long d’un éperon rocheux dominant la vallée de la Brenne. Balustrades, colonnes, statues, escaliers, fontaines florentines se succèdent dans une logique qui évoque irrésistiblement l’architecture des villas italiennes de la Renaissance. De la Haute Terrasse, la vue embrasse tout l’étagement des jardins, le grand canal, le vignoble de Vouvray et la vallée de la Brenne. Une charmille en entrelacs, centrée sur une colonne de pierre provenant du Château de Chanteloup, crée une atmosphère de labyrinthe végétal.

La Terrasse des fontaines florentines s’anime dès mars avec la floraison parfumée des pivoines arborescentes centenaires, suivie des glycines, des rosiers Pierre de Ronsard et d’un foisonnement d’annuelles tout l’été. Deux imposants Sophora japonica Pendula plongent leurs branches jusqu’au fond des douves : un spectacle à couper le souffle. Un escalier double à montées divergentes du XVIIIe siècle conduit enfin au potager conservatoire, en passant devant une statue de Saint Fiacre, patron des jardiniers, une attention qui donne le ton.

La chapelle troglodytique : la pépite cachée du domaine

On ne s’y attend pas, et c’est peut-être ce qui rend la découverte encore plus marquante. Creusée dans le tuf en 1524, la chapelle troglodytique de Valmer est une rareté absolue. Elle se compose de deux nefs voûtées sur croisées d’ogives, prolongées par un sanctuaire abritant un autel en bois polychrome, des fonts baptismaux romans, une imposante statue de Saint Martin et deux vitraux du XVIe siècle représentant la guérison d’une possédée et le miracle de l’araignée.

Le vignoble du Vouvray

Établi sur des coteaux calcaires à l’est de Tours, le vignoble de Valmer s’étend sur 35 hectares au cœur de l’appellation AOC Vouvray, l’une des plus anciennes de France, présente dans la région depuis plus de 16 siècles. Le domaine produit chaque année des vins d’exception en différents styles : brut fines bulles en méthode traditionnelle, sec, demi-sec, moelleux. Bonne nouvelle : une dégustation des vins du domaine est offerte en boutique à chaque visiteur ! De quoi terminer la visite sur une note élégante.

Adresse : Château de Valmer, 37210 Chançay, France

Accès depuis Paris : A10 sortie 18, puis D31 direction Autrèche, D55, D5 direction Reugny, D46 direction Chançay (environ 16 minutes depuis l’autoroute).

Tarifs : Plein tarif 12 €, tarif réduit 10 €, enfant 8 €. Dégustation de vins offerte à chaque visiteur.

Horaires actuels jusqu’au 28 avril 2026 : visite des jardins et vente de vins du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 16h, sur rendez-vous uniquement. Fermé les weekends. Réservation : jardins@chateaudevalmer.com ou 02 47 52 93 12.

La visite est autonome. Une documentation est disponible gratuitement en 9 langues.

Site officiel : chateaudevalmer.com

A. C