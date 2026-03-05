À Paris, des dégustations gratuites de Vouvray à découvrir tout le mois de mars

Il y a des vins dont le nom résonne chez tout le monde, mais dont l’Histoire est souvent méconnue… C’est le cas du Vouvray, terroir à la fois historique et vivant, à seulement 1h30 de Paris en train. Effervescent, tranquille, sec, demi-sec ou moelleux, ce grand blanc de Loire a plus d’une facette dans son verre ! Et pour le (re)découvrir, jusqu’au 31 mars 2026 l’AOC Vouvray débarque dans les caves et épiceries fines de la capitale pour une série de dégustations insolites baptisée « Vouvray en Seine« .

L’AOC Vouvray fête ses 90 ans

L’Appellation d’Origine Contrôlée Vouvray a été officiellement reconnue en 1936. 90 ans plus tard, ses vignerons ont décidé de venir à la rencontre des Parisiens, directement dans leurs caves de quartier. L’événement Vouvray en Seine court sur tout le mois de mars et multiplie les rencontres intimistes entre producteurs et amateurs, chez les cavistes, dans des bars à vins et autres adresses triées sur le volet à travers toute la ville. C’est le genre d’initiative qu’on adore : pas de grand salon impersonnel, mais de vraies dégustations de cave en cave, avec les vignerons eux-mêmes pour raconter leur travail et leur appellation, et des crus généralement abordables.

Le chenin blanc sous toutes ses formes

Ce qui rend le Vouvray fascinant, c’est son cépage unique : le chenin blanc. Cultivé exclusivement dans l’appellation, il donne des vins d’une complexité rare selon les millésimes et les choix des producteurs. Bulles fines pour les effervescents, rondeur et vivacité pour les tranquilles, notes de miel et de coing pour les moelleux… autant de styles qu’on peut découvrir lors de ces dégustations parisiennes. C’est également l’occasion de comprendre pourquoi le Vouvray est l’un des accords mets-vins les plus polyvalents qui soit : il est aussi à l’aise avec une assiette de fromages (de chèvre en particulier) qu’avec un poisson en sauce ou un dessert aux fruits blancs.

Quelques domaines à connaître

Impossible de citer tous les producteurs qui font rayonner l’appellation (ils sont plus de 150 !), mais parmi eux, le Château Gaudrelle est un incontournable : 20 hectares en bio et en conversion biodynamique à Rochecorbon, où l’on travaille encore certaines parcelles à la traction animale, avec des caves troglodytiques creusées dans le coteau calcaire. Le Domaine de Vaugondy, installé à Vernou-sur-Brenne sur un terroir argilo-siliceux particulièrement bien exposé, perpétue depuis 30 ans une approche centrée sur l’expression du cépage, avec une belle palette allant du brut méthode traditionnelle aux tranquilles. Le Château Moncontour, l’un des plus anciens vignobles de Touraine avec ses 130 hectares, a même enflammé Balzac qui écrivait à sa femme que Moncontour était sa « prédilection », une référence qu’on comprend facilement en goûtant ses liquoreux de grande garde. Quant au domaine Maurice Huguet, il incarne à merveille la transmission familiale chère au Vouvray sur une dizaine d’hectares, travaillés en vendanges manuelles et vieillis en caves de tuffeau.

On a aussi remarqué la Cave des Producteurs de Vouvray, une coopérative qui réunit une quarantaine de vignerons de l’appellation. Parmi eux, Rosnay, petit terroir de 3 hectares sur les premiers coteaux de Rochecorbon surplombant la Loire, qui donne naissance à l’un des Vouvray les plus secs et minéraux de l’appellation, et De Chanceny, figure emblématique des bulles de Vouvray élaborées en méthode traditionnelle : un vin de fête accessible, qui a souvent converti bien des sceptiques à l’appellation. Enfin, Le Château de Valmer, dans la même famille depuis 5 générations et dont les jardins à l’italienne sont classés Monument Historique, produit des vins d’une précision remarquable sur ses 35 hectares le long de la vallée de la Brenne.

Les rendez-vous à noter dans son agenda

Plusieurs dégustations sont d’ores et déjà fixées dans des adresses bien connues des amateurs de bons vins. Le 12 mars, rencontrez le Domaine du Mouton Noir à la Fromagerie Marie (13 rue Charron, Aubervilliers) et le Domaine de la Canopée chez Canons Canons (49 rue du Faubourg du Temple, 10e). Le 13 mars, le Château Gaudrelle sera aux Caves de la Villette (21 rue Eugène Jumin 19e) et le 14 mars à La Cave du Quartier (188 avenue de Versailles, 16e). Le 20 mars, vous pourrez découvrir Domaine Aubert chez Moment Divin (37 rue Lecourbe, 15e) et le 28 mars le Domaine Damien Pinon chez Cultures Caves (29 ter rue du Château d’eau, 10e). Les dégustations sont en général gratuites ou à prix libre. N’hésitez pas à flasher ce QR code pour connaître tout le programme :

Une initiative originale qui permet de faire de belles découvertes, sans chichi, avec un vigneron qui parle de son terroir avec les yeux qui brillent, un verre à la main, dans une cave qu’on connaît bien ou qu’on avait envie de tester depuis longtemps. Le Vouvray fait partie de ces appellations françaises injustement méconnues au profit de voisins plus médiatisés, et il mérite vraiment de passer sur le devant de la scène !

Vouvray en Seine

Du 1er au 31 mars 2026

Dans plusieurs caves parisiennes et de petite couronne

Entrée libre

Crédit photo de une : © Vins de Vouvray

A. C.