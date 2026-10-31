L’étonnante architecture durable de la médiathèque James-Baldwin à Paris

À deux pas de la place des Fêtes (19e), la médiathèque James-Baldwin ne passe pas inaperçue. Inaugurée en 2024, elle s’est installée dans l’ancien lycée hôtelier Jean-Quarré, un bâtiment des années 1970 entièrement repensé par l’architecte Philippe Madec, soucieux d’en faire un édifice écoresponsable.

Réhabiliter un ancien bâtiment

La première originalité de la médiathèque James-Baldwin commence par son implantation. Installé dans l’ancien lycée hôtelier Jean-Quarré, cet établissement est un exemple d’une démarche écoresponsable : au lieu de raser et reconstruire, le chantier a prévu de présenter le patrimoine bâti en le repensant différemment. Sous la direction de l’Atelier Philippe Madec, ce projet a donc permis de conserver au maximum la structure et les matériaux des bâtiments existants.

Ce réemploi se retrouve tout au long des travaux : ainsi, les anciennes dalles de plancher du lycée ont été découpées pour former un dallage extérieur, tandis que les matériaux inutilisés ont été envoyés sur d’autres chantiers de la Ville de Paris. Au-delà d’un engagement écologique, cette réhabilitation permet aussi de préserver la mémoire du lieu tout en lui donnant une deuxième vie à travers un réaménagement de ses espaces.

Bois, terre crue et lumière naturelle

Les préoccupations écologiques de Philippe Madec ne s’arrêtent pas au réemploi. Pour la médiathèque James-Baldwin, il a privilégié l’utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés : le bois occupe une place centrale dans la nouvelle architecture en étant associé à des panneaux de terre crue coulée. Des matériaux qui sont disponibles localement, peu transformés et qui permettent un maintien de la chaleur durant l’hiver.

À l’intérieur, les espaces sont aussi réfléchis selon cette logique. Le patio central permet de privilégier la lumière naturelle comme source d’éclairage du bâtiment tout en améliorant la circulation de l’air. À l’extérieur, une résille en bois enveloppe le bâtiment de liaison et joue le rôle de protection solaire. Cela permet à la fois de réduire l’éclairage artificiel tout en limitant l’utilisation de climatiseurs durant l’été. Le pari écologique semble donc avoir été remporté, avec un bâtiment qui affiche une bonne performance énergétique classée au niveau B. Une production photovoltaïque permet notamment de couvrir 14 % de l’énergie du lieu.

Des toitures végétalisées

La façade extérieure de la médiathèque James-Baldwin est aussi verte. En effet, ses toitures sont végétalisées pour accueillir le public dans des jardins s’étendant sur près de 6 000 mètres carrés. Jardins partagés, espaces de lecture ou lieu de rafraîchissement, ces coins de verdure sont une vraie respiration pour les habitants du quartier souhaitant mêler les plaisirs de la culture et de la nature tout en prenant de la hauteur sur la ville.

Au-delà de la dimension écologique, la médiathèque s’engage aussi dans un projet social : en partageant le site avec la Maison des Réfugiés, cet édifice réparti sur quatre niveaux souhaite être un lieu de brassage. Situé dans le 19e arrondissement de Paris, le lieu est accessible gratuitement tout au long de l’année, du mardi au dimanche. Vous pouvez lire sur place, et bien sûr, emprunter les ouvrages si vous êtes inscrit dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris.

Médiathèque James-Baldwin

Lieu : 10 bis rue Henri-Ribière, 75019 Paris

Horaires : Mardi, jeudi, vendredi, 13h-19h. Mercredi, 10h-19h. Samedi, 10h-18h. Dimanche, 13h-18h.

Entrée : Libre

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Image à la une : © Clément Dorval / Ville de Paris