Cette mini muraille de Chine se cache dans le sud de la France

Il y a des endroits qu’on ne trouve pas par hasard, qu’on découvre en bifurquant sur la mauvaise route ou en faisant confiance à un panneau planté au bord d’un lacet de montagne… La chapelle Notre-Dame de la Menour, perchée à 780 mètres d’altitude dans l’arrière-pays mentonnais, est de ceux-là ! Et on y accède par un étonnant escalier-pont que certains surnomment la mini muraille de Chine. À seulement 1h de Nice, elle se dresse sur son éperon rocheux comme si elle avait toujours été là. Et c’est presque le cas.

Une chapelle chargée d’histoire

Ses origines remontent au XIIe siècle, à l’époque où elle servait à défendre l’accès au château de la Menour. Celui-ci n’a pas survécu au XVe siècle, mais la chapelle, si. Reconstruite au XVIIe siècle, orientée vers l’ouest, elle arbore une façade Renaissance ornée d’un monogramme de Marie qui rappelle la proximité de l’Italie. Restaurée en 2019, elle rayonne aujourd’hui de ses couleurs chaudes au milieu d’un écrin de verdure. Et trois fois par an – le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et le 8 septembre – les habitants de Moulinet montent encore jusqu’à elle en pèlerinage.

Un escalier-pont surnommé “mini muraille de Chine”

Mais ce qui rend Notre-Dame de la Menour vraiment unique, c’est l’ouvrage qui permet d’y accéder. Construit au XVIIIe siècle, cet escalier-pont enjambe la route et la rivière Bévéra sur 42 mètres avant de grimper droit vers le sommet du rocher. Une prouesse architecturale suffisamment impressionnante pour décrocher un classement aux Monuments historiques en 1937, et le surnom, parfaitement trouvé, de mini muraille de Chine. Pourquoi aller si loin quand la France cache de pareilles merveilles ?

Une vue imprenable sur les Alpes

Une fois en haut, les mollets un peu chauds mais le sourire aux lèvres, la récompense est à la hauteur de l’effort : un panorama sur les sommets et les cols des Alpes qui donne envie de rester. On pose le sac, on s’assoit sur un banc, on sort le pique-nique. L’intérieur de la chapelle est fermé au public, mais qu’importe : ce qu’on est venu chercher ici, on l’a déjà trouvé. Un coin méconnu et insolite, et la sensation d’être au bout du monde.

Credit photo de une : Muraille des Alpes Maritimes © Côte d’Azur