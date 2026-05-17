Le Salon des Arcades, un joyau caché à visiter gratuitement dans l’Hôtel de Ville de Paris

L’Hôtel de Ville abrite les institutions municipales de Paris depuis 1357. Installé au centre de la capitale, il accueille aussi régulièrement des expositions temporaires et abrite une grande bibliothèque ainsi que de somptueux salons de réception richement ornés de tableaux datant du XIXe siècle. Parmi eux, le Salon des Arcades, fruit de la collaboration de 45 artistes, qui peut se visiter gratuitement durant l’année.

Les somptueux salons de l’hôtel de ville

Si une grande partie de l’hôtel de ville de Paris a été reconstruite au XIXe siècle, le monument historique abrite de nombreux salons qui constituent de véritables chefs-d’œuvre architecturaux. Le premier salon que l’on découvre est le salon Jean-Paul Laurens, décoré par des fresques de l’artiste toulousain représentant l’histoire de la municipalité du XIIIe au XIXe siècle. On traverse ensuite le salon Georges Bertrand, ancienne salle à manger de l’hôtel qui est illustrée par le thème de l’Agriculture : plusieurs panneaux célèbrent la Terre à travers une multitude de figures allégoriques.

En continuant la visite, on rejoint la splendide Salle des Fêtes, qui est une réplique républicaine de la Galerie des Glaces du Château de Versailles, avec ses douze lustres en cristal et des peintures d’Henri Gervex, d’Aimé Morot et de Benjamin Constant. Au plafond, on peut également apercevoir les armoiries de Paris et le blason de la République française, ainsi que la devise inscrite en lettres d’or « Liberté, Égalité, Fraternité ». Le chemin se poursuit ensuite vers le Salon Puvis de Chavannes illustrant l’Été et l’Hiver, puis le fameux Salon des Arcades.

Arts, Sciences et Lettres

Conçu au XIXe siècle, le Salon des Arcades est à l’image de son époque : si la peinture de paysage était jusqu’alors considérée comme un art mineur, elle devient un genre particulièrement apprécié des artistes romantiques et des paysagistes de l’école de Barbizon. Une classe de paysages est alors créée à l’École des Beaux-Arts de Paris afin d’apprendre à peindre en pleine nature.

Cette modernité s’observe ainsi à travers les douze tableaux décorant le Salon, qui sont divisés en trois thématiques : le salon des Sciences, le salon des Arts et le salon des Lettres. En tout, 45 artistes ont participé à la décoration du Salon des Arcades en déclinant les figures allégoriques dans des paysages parisiens, souvent idéalisés, tandis que les tableaux sont entourés de moulures feintes et de bordures dorées. Cette grande collaboration a été dirigée par trois artistes renommés de l’époque : les peintres académiques Jules Lefebvre, Léon Bonnat et Albert Besnard.

Comment visiter ce patrimoine ?

L’Hôtel de Ville accueille la mairie de Paris, mais ce vaste monument historique est en partie accessible au public. Ses salons présentent un intérêt à la fois historique et artistique que les visiteurs peuvent découvrir gratuitement lors de visites guidées. En effet, le service des Relations publiques peut vous faire découvrir tous les salons de réception, ainsi que l’escalier d’Honneur et la salle du Conseil de Paris. Ces visites guidées gratuites sont proposées aux groupes uniquement, sur réservation. La visite dure environ une heure et il est conseillé de prendre rendez-vous environ deux mois à l’avance, en adressant un mail à l’adresse visites.hdv@paris.fr.

Hôtel de ville

Place de l’hôtel de ville, 75004 Paris

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Image à la une : Salon des Arcades de l’hôtel de ville © Sophie Robichon / Ville de Paris