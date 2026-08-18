Entre les coups de chaud de l’été et les interrogations sur notre manière de consommer au quotidien, on est nombreux à chercher des solutions concrètes pour faire bouger les choses à notre échelle. Et si la meilleure façon d’agir, c’était tout simplement d’en parler autour de soi avec les bons outils ? Bonne nouvelle : la Métropole Européenne de Lille vient d’ouvrir les candidatures pour la toute deuxième promotion de ses « ambassadeurs du climat ». Une aventure collective et engagée accessible à tous les habitants du coin !

Pas besoin d’être un scientifique, juste d’être curieux

Lintitulé « ambassadeur du climat » peut sembler un brin intimidant au premier abord… Mais rassurez-vous car aucun diplôme en écologie ni connaissance technique approfondie ne sont demandés. La seule condition, c’est d’être curieux, motivé et de résider dans l’une des communes de la métropole lilloise. Si vous aimeriez essayer de mieux comprendre les impacts du changement climatique sur notre territoire ou que vous avez envie de transmettre des gestes simples à vos proches, votre profil a toutes ses chances !

Ateliers, apéros et découvertes du terrain pendant un an

Concrètement, à quoi ressemble la vie d’un ambassadeur ? Il s’agit d’un engagement d’un an (à raison d’au moins 3 heures par mois environ) conçu pour apprendre tout en tissant des liens. Au programme, il y a des formations sur mesure pour maîtriser le tri des déchets ou faire des économies d’énergie, des visites guidées des équipements de la métropole, des ateliers pour apprendre à pitcher ses idées et construire des arguments solides, mais aussi des temps d’échanges beaucoup plus informels comme des apéros entre membres du réseau. L’idée est de repartir avec des données claires et des ressources locales pour devenir un vrai relais d’information dans sa famille, au boulot ou dans son quartier. Et petit bonus bien pratique : il est tout à fait possible de s’inscrire et de vivre l’expérience en binôme avec un ami, un collègue ou son conjoint !

Comment tenter sa chance avant le 15 octobre ?

Si vous avez envie de faire partie de cette nouvelle aventure éco-citoyenne, c’est super simple : il vous suffit de remplir un questionnaire en ligne d’une dizaine de minutes avant le 15 octobre prochain, à 12h précises. La MEL étudiera la diversité des profils retenus, qui seront recontactés dans la foulée courant octobre avant une grande soirée de lancement prévue mi-novembre. Si vous hésitez encore ou que vous voulez poser vos questions en direct, deux courts webinaires d’information de 30 minutes sont organisés en septembre (le 17 et le 22). Alors, prêts à faire rayonner le climat dans la métropole ?

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Photo en couverture © Canva