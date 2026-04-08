Ce festival de cerfs-volants à Berck-sur-Mer revient avec une tentative de record mondial

Du 18 au 26 avril 2026, les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants reviennent sur la plage de Berck-sur-Mer, sur la Côte d’Opale. Pendant neuf jours, ce rendez-vous majeur réunit pilotes du monde entier, familles et curieux autour de spectacles aériens impressionnants. Pour cette 39e édition, l’événement promet une programmation dense, entre compétition internationale, fresque géante participative et tentative de record du monde.

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Berck-sur-Mer, capitale mondiale du cerf-volant

Chaque printemps, Berck-sur-Mer se transforme en scène à ciel ouvert. Sur plusieurs kilomètres de plage, des centaines de cerfs-volants prennent leur envol, des modèles traditionnels aux structures géantes venues du monde entier ! Ce qui marque ici, ce n’est pas seulement la quantité, mais la diversité : formes animales, créations artistiques, structures XXL… Certaines atteignent jusqu’à 100 mètres de long ! Le spectacle se renouvelle sans cesse au fil de la journée avec des envols libres et des démonstrations organisées.

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Une World Kite Cup avec 80 pilotes internationaux

Temps fort de cette édition, la World Kite Cup revient pour une deuxième année. Du 19 au 24 avril 2026, 81 pilotes issus d’une dizaine de pays (France, Italie, Canada, Chine, Pays-Bas…) s’affrontent sur la plage de Berck-sur-Mer. Les compétitions se déroulent en plusieurs catégories : individuel, paire et équipe, avec des cerfs-volants à 2 ou 4 lignes. Les juges évaluent à la fois la précision technique et la qualité des chorégraphies, réalisées en musique. La France, tenante du titre, remet donc son trophée en jeu face à des équipes internationales venues proposer de véritables ballets aériens.

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Autre moment attendu : une tentative de record du monde autour des trilobites, ces cerfs-volants géants inspirés d’animaux préhistoriques. L’objectif : faire voler simultanément entre 20 et 25 structures, dont certaines mesurent jusqu’à 100 mètres. Un spectacle rare, entièrement dépendant des conditions météo, qui pourrait marquer cette édition !

Fresque géante et animations participatives

Le mercredi 22 avril, les visiteurs sont invités à participer à la création d’une fresque géante de plus de 300 m², réalisée face au terrain de démonstration. Cette œuvre collective donnera lieu à une photographie aérienne en fin de journée, offrant un autre point de vue sur l’événement. Tout au long de la semaine, plusieurs espaces sont accessibles :

ateliers de construction de cerfs-volants (7,50 €)

initiation gratuite au pilotage

Jardins d’Éole, parcours ludique sur la plage

Village des héros avec personnages géants pour les enfants

Voir cette publication sur Instagram Fresque de moulins à vent 🦜 Incroyable moment de partage entre visiteurs et cerfs-volistes lors de la réalisation de la fresque gigantesque aux couleurs de la Colombie🇨🇴. Merci à tous d’avoir contribué à cette œuvre éphémère grandiose !🤩".

Un final musical et pyrotechnique

Le samedi 25 avril, la journée se conclut par une soirée festive. Dès 21h, un spectacle musical anime l’esplanade avec performances et ambiance sonore. À 22h30, un spectacle pyrotechnique est tiré sur la plage. Pendant une quinzaine de minutes, les effets visuels se synchronisent avec la musique, alternant séquences rythmées et moments plus calmes !

Voir cette publication sur Instagram Un programme féérique jusqu'à l'apothéose ✨ Pour ces 37es Rencontres Internationales de Cerfs-Volants, laissez vous emporter dans une incroyable escapade peuplée d'étranges créatures virevoltantes dans le ciel. Ajoutez y les prouesses des cerfs-volistes de la Word Kite Cup. Explorez l’Asie en entra…

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Infos pratiques pour s’organiser

L’événement attire plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Pour en profiter dans de bonnes conditions, voici quelques repères utiles :

arrivée conseillée avant 10h

circulation fortement perturbée autour de l’esplanade

parkings gratuits provisoires (environ 1500 places)

accès en train via la gare Rang-du-Fliers-Verton-Berck

arrêt de bus le plus proche : gare routière

Le programme complet du festival est détaillé ici :

Voir cette publication sur Instagram Le compte à rebours est lancé, plus qu’un mois avant les 39es Rencontres Internationales de Cerfs-Volants !⌛​🪁 Et aujourd’hui, nous sommes ravis de vous dévoiler le programme officiel !🤩 Du 18 au 26 avril 2026, le ciel s’animera avec :

🎏 Les cerfs-volants XXL

🏆 La World Kite Cup

🦸​ Le Village des…

Des aménagements sont également prévus pour les personnes à mobilité réduite, avec des accès adaptés sur la plage. Les horaires et conditions peuvent évoluer selon la météo : il est conseillé de vérifier les informations avant de venir. Découvrez aussi les festivals parisiens à faire en famille durant les prochains mois !