Ces festivals parisiens à faire en famille durant les prochains mois

Avec l’arrivée du printemps vient l’envie de sortir de chez soi ! Si vous êtes parents et Parisiens, vous avez peut-être l’habitude d’emmener vos enfants aux parcs ou dans les monuments de la capitale… Mais sachez aussi que différents festivals sont organisés pour les petits et grands avec une programmation culturelle riche et diversifiée. Voici 5 festivals à découvrir en famille dans la ville durant ces prochains mois. Le festival Signe de Printemps

C’est au Regard du Cygne, une salle de spectacle du 20e arrondissement de Paris, que le festival Signe de Printemps organise différents événements culturels pour petits et grands. L’occasion de participer en famille à des contes chorégraphiques, des ateliers créatifs, ou des spectacles très singuliers de danse contemporaine se mêlant aux traditions coréennes… Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Regard du Cygne (@leregarducygne) Le Regard du Cygne

210 rue de Belleville, 75020 Paris

Jusqu’au 17 avril 2026 Le festival Rêves d’enfants Et puisqu’il est question de culture coréenne, faites donc un tour du côté du Centre culturel coréen, dans le 8e arrondissement de Paris. Le festival Rêves d’enfants vous accueille pour vous faire découvrir plusieurs films d’animation, vous faire découvrir des concerts musicaux, vous former aux percussions traditionnelles, ou assister à des ciné-concerts… Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Centre Culturel Coréen (@centreculturelcoreen) Centre culturel coréen

20 rue la Boétie, 75008 Paris

Jusqu’au 29 avril 2026 Le festival En Quête d’info

Appel aux petits enquêteurs, nous avons besoin de vous ! Dans une époque marquée par les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle, les enfants doivent grandir en sachant repérer des informations sûres et des fake news. Rendez-vous donc dans les bibliothèques de la Ville de Paris pour participer à la deuxième édition du festival En Quête d’info, mêlant escape games, ateliers autour des IA ou expositions interactives.

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Bibliothèques de la Ville de Paris

Jusqu’au 18 avril 2026 Le festival Day Off Le début de l’été pourra se fêter à la Philharmonie de Paris avec Days Off. Ouvert aux familles, ce festival mêle concerts de musique pop, rock ou électro, à suivre assis, debout ou en mouvement. L’occasion de faire découvrir à ses enfants différents registres musicals tout en visitant l’impressionnante architecture conçue par Jean Nouvel et Brigitte Métra : un tour dans la Grande salle Pierre Boulez, sur le toit de la Philharmonie, dans le Studio, le musée ou l’amphithéâtre… Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Festival Days Off (@festivaldaysoff) Philharmonie de Paris

221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Jusqu’au 5 juillet 2026 Le festival Solidays C’est l’un des festivals emblématiques du début de l’été : Solidays. Durant un week-end, plusieurs artistes se relaient sur la scène installée à l’hippodrome de Paris Longchamp, dans le 16e arrondissement. Si les plus grands pourront y voir Guy2Bezbar, Helena, Mosimann, Orelsan, Suzane, La Mano1.9 ou GIMS lors de cette édition 2026, les plus petits pourront quant à eux s’amuser dans l’espace Kids prévu rien que pour eux ! Entre 3 et 10 ans, les enfants sont les bienvenus pour participer à des jeux collectifs, des ateliers créatifs et des spectacles festifs. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par téva (@lachaineteva) Hippodrome de Longchamp

2 route des Tribunes, 75016 Paris

Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2026 A lire également : Les villages Neaclub sont parfaits pour une escapade nature en famille Image à la une : © Adobe Stock