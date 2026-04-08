Ces festivals parisiens à faire en famille durant les prochains mois

Avec l’arrivée du printemps vient l’envie de sortir de chez soi ! Si vous êtes parents et Parisiens, vous avez peut-être l’habitude d’emmener vos enfants aux parcs ou dans les monuments de la capitale… Mais sachez aussi que différents festivals sont organisés pour les petits et grands avec une programmation culturelle riche et diversifiée. Voici 5 festivals à découvrir en famille dans la ville durant ces prochains mois.
Le festival Signe de Printemps
C’est au Regard du Cygne, une salle de spectacle du 20e arrondissement de Paris, que le festival Signe de Printemps organise différents événements culturels pour petits et grands. L’occasion de participer en famille à des contes chorégraphiques, des ateliers créatifs, ou des spectacles très singuliers de danse contemporaine se mêlant aux traditions coréennes…
Voir cette publication sur Instagram
Le Regard du Cygne
210 rue de Belleville, 75020 Paris
Jusqu’au 17 avril 2026
Le festival Rêves d’enfants
Et puisqu’il est question de culture coréenne, faites donc un tour du côté du Centre culturel coréen, dans le 8e arrondissement de Paris. Le festival Rêves d’enfants vous accueille pour vous faire découvrir plusieurs films d’animation, vous faire découvrir des concerts musicaux, vous former aux percussions traditionnelles, ou assister à des ciné-concerts…
Voir cette publication sur Instagram
Appel aux petits enquêteurs, nous avons besoin de vous ! Dans une époque marquée par les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle, les enfants doivent grandir en sachant repérer des informations sûres et des fake news. Rendez-vous donc dans les bibliothèques de la Ville de Paris pour participer à la deuxième édition du festival En Quête d’info, mêlant escape games, ateliers autour des IA ou expositions interactives.
Voir cette publication sur Instagram