On savait déjà que notre Village de Noël avait tout d’un grand, mais voir la capitale des Flandres damer le pion à Bruxelles sur le terrain des fêtes de fin d’année, avouez que ça fait un petit quelque chose. Alors que l’odeur du vin chaud et des croustillons flotte déjà dans les rues du centre-ville, une étude publiée par la compagnie maritime DFDS vient de propulser le marché de Noël de Lille sur la deuxième marche du podium européen des meilleures escapades festives d’une journée.

Comment Lille a grillé la politesse à Bruxelles et Gand

Pour établir ce palmarès baptisé Europe’s Most Travel-Worthy Christmas Markets, l’opérateur de ferries a passé 46 destinations européennes à la loupe afin d’identifier les marchés les plus taillés pour une virée express depuis le Royaume-Uni. Plutôt que de juger la taille des sapins, la méthodologie croise deux critères très concrets : l’intérêt des voyageurs britanniques (via le volume de recherches mensuelles sur Google, qui pèse pour 70% de la note) et la rapidité d’accès depuis les ports de Calais, Dunkerque ou Dieppe (30% du score).

À ce jeu de l’efficacité et de la popularité, Lille s’offre un score global de 74,8 sur 100 ! Seule Bruges fait mieux avec la note parfaite de 100, portée par ses 24 200 recherches mensuelles et sa proximité immédiate avec Dunkerque (57 minutes de route). Juste derrière nous, les célèbres Plaisirs d’Hiver de Bruxelles complètent le podium en 3e position, suivis d’Arras à la 4e place et de Gand qui ferme le top 5 avec 65,3 points.

Un concentré de magie à moins d’1h30 de Calais

Si le Village de Noël lillois séduit autant nos voisins d’outre-Manche, c’est d’abord grâce à sa situation géographique rêvée : comptez environ 1h28 de trajet depuis le port de Calais pour rejoindre l’ambiance festive du Nord. Cette facilité d’accès, combinée à quelque 7 200 recherches mensuelles au Royaume-Uni, fait de la métropole une destination réflexe pour passer la journée entre amis ou en famille. Une fois sur place, le charme opère instantanément. Installés sur la place Rihour depuis le 18 novembre, les 90 chalets en bois du Village de Noël de Lille regorgent d’idées cadeaux artisanales, de décorations scintillantes et de spécialités gourmandes venues des Hauts-de-France et d’ailleurs. Et pour prendre un peu de hauteur sur les façades illuminées du centre-ville, il suffit de faire quelques pas jusqu’à la Grand’Place où trône la grande roue, fidèle au poste jusqu’au 16 janvier 2027.

Voir cette publication sur Instagram Ça y’est, Noël est installé à Lille ! 🎄 On vous donne toutes les infos sur le village de Noël dans cet article 👉 https://www.pariszigzag.fr/lille-actu/marche-de-noel-lille/ Vous allez y faire un tour ? Noël • Lille • Village de Noël".