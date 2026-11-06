Marché de Noël de Lille 2026 : dates, horaires et programme

C’est devenu une habitude à Lille : Halloween tire sa révérence et déjà les illuminations sont installées au-dessus de nos têtes dans le centre-ville. C’est le signal que beaucoup d’entre nous attendaient : la saison du vin chaud, des gaufres au chocolat, des marrons chauds et des balades dans les marchés de Noël. Du 18 novembre au 30 décembre 2026, voici comment réussir votre passage entre les chalets du Village de Noël de Lille place Rihour.

90 chalets d’artisans et des tonnes d’idées de cadeaux sur la place Rihour

Installé au pied du Palais Rihour, le Village de Noël de Lille regroupe 90 maisonnettes en bois dans une ambiance chaleureuse et lumineuse. Que vous soyez du genre prévoyant ou plutôt adepte des achats de dernière minute, ici ça regorge de pépites à placer sous le sapin. Créations en bois sculpté, maroquinerie artisanale, bijoux originaux, accessoires d’hiver, vaisselle décorative, bougies parfumées, santons traditionnels et casse-têtes pour les plus joueurs… Difficile de ressortir les mains vides ! C’est l’adresse parfaite pour privilégier l’artisanat régional et trouver le cadeau qui fera mouche auprès de vos proches. Juste après, vous pouvez compléter vos trouvailles dans l’immense pop-up store de Noël rue Faidherbe.

Des gourmandises réconfortantes et la bière exclusive du Village

Impossible de flâner sur la place Rihour en cette période sans succomber aux douces odeurs de saison. Si vous adorez le sucré, vous pourrez vous faire plaisir avec des croustillons dorés, des gaufres liégeoises ou bruxelloises, du pain d’épices fondant, du miel local ou encore des châtaignes grillées à déguster bien chaudes ! Et pour les grosses faims après une session shopping, il y aura aussi de généreuses portions de tartiflette, de croziflette au reblochon, des burgers régionaux et du foie gras artisanal. Pour accompagner ce festin, on vous recommande l’incontournable vin chaud épicé, mais aussi « L’Échoppe du Père Noël ». C’est un stand dédié aux cuvées locales et cette année il propose « La Chope du Père Noël », une bière ambrée artisanale conçue par la brasserie Les Tours du Malt à Hem, sublimée par des notes d’écorces d’orange, de piment d’Espelette et de sucre candi. Une pils fraîche brassée sur le site de Fives Cail ainsi que des coffrets de fête y sont également présentés.

Panorama spectaculaire à 50 mètres de haut avec la Grande Roue

À quelques mètres des chalets, la Grand’Place accueille l’autre grande vedette de l’hiver : la majestueuse Grande Roue. Installée à proximité du sapin géant et des façades flamandes de la Vieille Bourse, elle s’élance à 50 mètres au-dessus du sol et possède 36 nacelles panoramiques. Pour 7€ (ou 5€ pour les enfants), vous pourrez voir la métropole sous un angle inédit ! En journée, la vue s’étend sur les toits du centre et les monuments environnants. Les nacelles s’immobilisent même quelques instants tout en haut pour vous laisser le temps d’immortaliser ce moment. Elle ouvrira ses portes le 18 novembre dès 12h et jouera les prolongations jusqu’au 16 janvier 2027.

Village de Noël de Lille

Adresse : Place Rihour

Dates : du 18 novembre au 30 décembre 2026

Horaires : dimanche – jeudi : de 11h à 20h30 / vendredi et samedi : 11h à 22h / fermeture à 18h le 24 décembre et fermé le 25 décembre

Accès : station de métro Rihour (Ligne 1) ou gares Lille-Flandres ou Lille-Europe à 5-10 minutes à pied.

Photo en couverture © Noël à Lille