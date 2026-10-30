Halloween 2026 : ces histoires lilloises vont vous glacer le sang

Avec l’automne, la nuit tombe plus tôt sur la métropole et la brume frôle les pavés du Vieux-Lille… C’est là que la capitale des Flandres révèle son visage le plus mystérieux. Derrière notre architecture chaleureuse ou la modernité de nos transports en commun se cachent des faits divers troublants, des légendes urbaines et d’étonnantes curiosités architecturales. Pour vous mettre dans l’ambiance d’Halloween, on vous raconte des histoires lilloises qui vont vous faire frissonner.

Voir cette publication sur Instagram Ne regardez surtout pas derrière vous après avoir vu ce réel 🫣… Astuce : commenter sauvera votre nuit.".

1. La station de métro hantée de la ligne 2

Il y a des tonnes de choses insolites à observer dans le métro lillois, mais savez-vous qu’une rumeur persiste sur l’existence d’une station fermée au public et hantée ? Depuis plusieurs années, l’histoire circule parmi les usagers de la ligne 2. Entre les arrêts Lille Grand Palais et Porte de Valenciennes se cacherait un quai fantôme plongé dans le noir le plus total, théâtre d’apparitions étranges et de phénomènes paranormaux. À l’origine, lors de la conception de la ligne 2, une réserve technique avait bien été prévue à cet endroit. L’idée d’y aménager une vraie station a brièvement émergé dans les annales du métro en 1982, avant d’être réévoquée quand Lille s’est portée candidate pour accueillir les Jeux Olympiques de 2004. Les urbanistes auraient alors commencé à creuser une halte stratégique au niveau de la Gare Saint-Sauveur, avant de sceller le quai incomplet une fois le projet olympique abandonné. La légende prend une tournure franchement flippante quand on commence à raconter qu’un soir d’hiver, la rame automatique se serait arrêtée par erreur au milieu du tunnel sombre. Les portes se seraient ouvertes et une jeune femme désorientée serait descendue sur ce quai interdit. Les secours n’auraient retrouvé sur place que ses affaires personnelles abandonnées. Depuis, plusieurs voyageurs jurent entendre des crissements bizarres, des pleurs ou des appels au secours quand le métro passe à toute vitesse dans cette portion… Comme si l’esprit de cette jeune fille hantait encore les lieux.

La réalité est pourtant beaucoup plus amusante. Il s’agit en fait d’un canular imaginé de toutes pièces par l’équipe de communication du réseau de transports (Transpole, devenu Ilévia depuis) à l’occasion d’Halloween en 2015. L’équipe avait diffusé de faux articles et de fausses vidéos de témoignages terrifiants sur ses réseaux sociaux. Le piège a si bien fonctionné que la fausse rumeur s’est ancrée pour de bon dans le folklore lillois.

2. L’histoire vraie de la « maison momie » de la rue Saint-Jacques

Au numéro 9 de la très paisible rue Saint-Jacques se cache l’un des faits divers les plus troublants de la ville. Une bâtisse discrète que les riverains ont rapidement baptisée « la maison momie ». Le vendredi 19 octobre 2012, des agents municipaux interviennent dans cet immeuble à la suite de nombreux signalements d’infiltrations d’eau. La porte d’entrée étant bloquée par une montagne de courriers accumulés, il faut découper le volet vert de la façade pour pénétrer à l’intérieur. En montant à l’étage, les agents forcent la porte d’une chambre fermée à clé de l’intérieur et découvrent une scène saisissante : sur son lit, un homme repose dans son pyjama, sans vie. Grâce à l’air sec de la pièce close et au fil du temps, son corps s’est embaumé naturellement. Le défunt est retrouvé dans un état de conservation étonnant, sans la moindre trace d’effraction ou de violence.

Les derniers courriers trouvés par terre datant du début de l’année 1997, l’homme était donc mort dans son lit, en silence, quinze ans plus tôt. Pendant tout ce temps, les voisins pensaient simplement que leur voisin était reparti vivre sa retraite au soleil en Espagne. Après de longues analyses médicales, l’identité du défunt a été confirmée : il s’agissait d’Alberto Rodriguez, un ancien peintre en bâtiment arrivé à Lille en 1948 après avoir fui le régime franquiste. Solitaire et secret, cet homme avait hérité des années plus tôt de plusieurs immeubles légués par une riche commerçante lilloise, Lucie Chanat. Malgré ce patrimoine, il vivait de manière très sommaire. Vendue aux enchères en 2023, la bâtisse tourne peu à peu la page de ce tragique destin, éteint dans l’indifférence totale.

3. Le mystérieux bras doré accroché à un balcon du Vieux-Lille

À l’angle de la rue Grande-Chaussée et de la rue Lepelletier dans le Vieux-Lille, un détail architectural insolite attire immédiatement le regard. Accroché au balcon du premier étage, un bras sculpté entièrement doré semble faire signe aux passants ou indiquer une direction. Depuis plusieurs siècles, les Lillois croisent ce bras sans que personne ne sache vraiment avec certitude d’où il provient. Au début des années 1500, une grande demeure en bois appartenant à la riche famille Hespel se dressait déjà ici, avant d’être reconstruite en pierre en 1763. Des dessins très anciens prouvent que le bras doré était déjà fixé sur la façade à cette époque ! Mais pourquoi avoir accroché une telle sculpture ? Plusieurs explications circulent sans qu’aucune ne soit totalement certifiée. La théorie la plus répandue veut que la main pointe vers la rue de la Monnaie toute proche, où l’on frappait les pièces avec de l’or. D’autres pensent qu’elle montrait la direction de l’ancien hôpital de la ville, l’Hospice Comtesse. Certains affirment aussi qu’il pointe vers le Cimetière de l’Est, même s’il a été construit bien plus tard…

Une autre piste évoque une ancienne enseigne de fabricant de gants ou de maître d’armes. Pourtant, les archives indiquent que l’immeuble a plutôt abrité des imprimeurs, un magasin de souvenirs religieux puis une pharmacie. En 1900, un spécialiste a d’ailleurs suggéré que les anciens pharmaciens accrochaient souvent des sculptures singulières sur leur devanture pour se faire remarquer, bien avant la création de la croix verte. Ce bras d’or serait donc l’ancêtre du symbole des officines. Le mystère reste entier 300 ans plus tard mais l’histoire tombe plutôt bien puisque l’immeuble abrite aujourd’hui une bijouterie.

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