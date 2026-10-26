Il existerait une station de métro hantée et fermée au public à Lille

Il y a des tonnes de choses insolites à voir dans le métro lillois, mais savez-vous qu’on dit aussi que l’une d’elle serait fermée au public et hantée ?

Une rumeur qui circule depuis plusieurs années

Cela fait quelques années qu’à l’approche d’Halloween, on entend parler de cette histoire. La rumeur circule parmi les usagers de la ligne 2 : entre les arrêts Lille Grand Palais et Porte de Valenciennes, un quai fantôme se cacherait… Il serait plongé dans le noir total, et serait le théâtre d’apparitions étranges et de phénomènes paranormaux. Cette légende urbaine intrigue autant qu’elle fait frissonner, mais que s’est-il vraiment passé dans les souterrains de la métropole ? Eh bien déjà, la station existe bel et bien. Initialement, C’est au moment de la conception et de la construction de la ligne 2 du métro qu’une réserve technique a été prévue à cet emplacement. L’idée de concevoir une vraie station à cet endroit a été brièvement évoquée dans un magazine d’information du métro en 1982, puis finalement abandonnée. Elle aurait ensuite été à nouveau évoquée à l’époque où Lille s’était portée candidate pour accueillir les Jeux Olympiques en 2004. Les urbanistes auraient donc commencé à creuser cette halte stratégique au niveau de la Gare Saint-Sauveur avant d’abandonner subitement le projet quand la candidature est tombée à l’eau. Le quai incomplet aurait alors été scellé…et laissé à l’abandon.

La légende de la voyageuse disparue de Saint-Sauveur

L’histoire prend une tournure franchement flippante quand on en vient à ce que la station serait devenue par la suite. On raconte qu’un soir d’hiver, la rame automatique se serait arrêtée par erreur au milieu du tunnel sombre. Les portes se seraient ouvertes brièvement, et une jeune femme désorientée serait descendue sur ce quai interdit. Quand les secours sont arrivés sur place après l’alerte, ils n’auraient retrouvé que ses affaires personnelles abandonnées sur le sol. Depuis, plusieurs voyageurs jurent entendre des crissements bizarres, des pleurs étouffés ou des appels au secours quand le métro passe à toute vitesse dans cette portion du tunnel… Comme si l’esprit de cette jeune fille hantait encore les lieux.

Le gros coup de communication qui a piégé tout le monde

Alors, info ou intox ? Si l’histoire a tout d’un scénario de film d’horreur parfait, la réalité est beaucoup plus amusante. Il s’agit en fait d’un canular imaginé de toutes pièces par l’équipe de communication du réseau de transports lillois (Transpole, devenu Ilévia depuis) à l’occasion d’Halloween en 2015. Pour amuser, ou plutôt effrayer les usagers, l’équipe avait imaginé cette histoire en poussant même le vice jusqu’à publier de faux articles de presse et de fausses vidéos de témoignages terrifiants sur ses réseaux sociaux. Le piège a si bien fonctionné que la fausse rumeur s’est diffusée très vite chez les étudiants et les amoureux d’urbex ! En quelques années, c’est carrément devenu une véritable légende urbaine lilloise bien ancrée dans le folklore local. Au point que certaines personnes ne sont même pas au courant qu’il s’agit en fait d’une blague. Mais bon, si vous prenez la ligne 2 vers Porte de Valenciennes, surveillez quand même vos arrières, on ne sait jamais.

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Photo en couverture © Ilévia