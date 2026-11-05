Une boutique de Noël de 600 m² s’est installée en plein cœur de Lille

Si au mois de novembre vous avez déjà les chansons de Mariah Carey dans les oreilles, on vient de trouver votre nouvelle résidence secondaire pour l’hiver. Une immense boutique éphémère de quasi 600 m² entièrement consacrée à la déco de Noël s’est installée en plein centre-ville, à deux pas de la gare Lille-Flandres. Et son nom annonce d’emblée la couleur : It’s All About Christmas.

Un pop-up store de Noël de quasi 600 m²

C’est au numéro 20 de la rue Faidherbe (à la place de l’ancien magasin Damart) que la boutique It’s All About Christmas, spécialisée dans les fêtes de fin d’année depuis 1988, a posé ses valises et inauguré son tout premier magasin en France. Ici, l’enseigne néerlandaise propose des dizaines de modèles de sapins artificiels décorés dans tous les styles possibles et imaginables : des traditionnelles boules vertes et rouges aux guirlandes roses flashy, en passant par des thèmes orientaux dans les tons bleu et gold ou scandinaves pastel, avec des boules en verre soufflé, des personnages en bois, des bougies parfumées et même de quoi créer votre propre village de Noël miniature…

Bref, le pop-up store de 592 m² réunit littéralement tout ce qui peut vous faire tourner la tête si vous êtes mordus de cette période de l’année. Et le must, c’est que vous y trouverez aussi plein d’idées de cadeaux.

Une adresse éphémère à visiter avant le début de l’année 2027

Si vous ne l’aviez pas remarquée, sachez que la boutique a ouvert ses portes déjà depuis la fin de l’été. Mais c’est maintenant que le timing devient idéal, avec les températures qui baissent et le Marché de Noël et la Grande Roue qui s’apprêtent à retrouver la Grand’Place le 18 novembre. Le magasin n’a pas cependant pas pour vocation de s’installer définitivement dans le paysage lillois : il est conçu comme un pop-up store exclusif pour la saison hivernale. Vous avez donc environ quatre mois pour en profiter, car la fermeture des portes est annoncée pour le tout début de l’année 2027.

Pour l’heure, le magasin est ouvert tous les jours du lundi au samedi de 10h à 19h, mais il pourrait ouvrir certains dimanches à l’approche de Noël. D’ici là, à vous de faire preuve de créativité pour réussir à caser vos nouveaux coup de cœur sans devoir acheter un second sapin !

It’s All About Christmas Lille

Adresse : 20 rue Faidherbe à Lille (entre Normal et La Boutique du Coiffeur)

Horaires : du lundi au samedi de 10h à 19h.

Accès : 2 minutes à pied de la gare Lille-Flandres (Métro Lignes 1 et 2, station Gare Lille-Flandres ou Rihour).

À lire également : Où choper de bons légumes d’automne à Lille ?