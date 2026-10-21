Où choper de bons légumes d’automne à Lille ?

Quand l’automne s’installe dans la métropole lilloise, c’est le signal officiel du retour des plats réconfortants, des gratins dorés et des veloutés bien chauds. Potimarrons, courges butternut, poireaux, panais et choux de nos campagnes : les étals de la région débordent de légumes d’automne biens frais. Pour consommer local, soutenir nos maraîchers des Flandres ou du Pévèle et se régaler sans se ruiner, on vous a sélectionné les meilleurs spots pour remplir son cabas de saison à Lille et aux alentours.
Le marché de Wazemmes
Le marché de Wazemmes, c’est le rendez-vous géant et incontournable de la ville pour dénicher des produits frais à petit prix. Le mardi, le jeudi et surtout le dimanche matin, la place Nouvelle-Aventure et la halle couverte accueille de nombreux maraîchers locaux venus vendre leurs courges, carottes des sables et pommes de terre régionales. On y trouve une grande variété de légumes récoltés dans le Nord, tout en profitant de l’ambiance populaire unique du quartier !
Marché de Wazemmes
Place Nouvelle Aventure à Lille
Métro Ligne 1, station Gambetta ou Wazemmes
Mardi, jeudi et dimanche de 7h à 14h
Le marché de la place du Concert du Vieux-Lille
Organisé au cœur du Vieux-Lille les mercredis, vendredis et dimanches matin, ce marché très convivial rassemble d’excellents producteurs bios et régionaux. C’est l’endroit rêvé pour dégoter des variétés anciennes de tubercules, des potimarrons bio du Pévèle ou des poireaux de qualité. Les maraîchers y sont toujours de très bon conseil pour vous donner de petites astuces de cuisine et vous guider selon la saison !
Marché du Vieux-Lille
Place du Concert à Lille
5 minutes à pied de la Grand’Place, Métro Ligne 1 station Rihour
Mercredi, vendredi et dimanche de 7h à 14h
Le magasin Otera JB Lebas
Si vous préférez faire vos emplettes au calme après le boulot, cette enseigne nouvelle génération située au coeur du quartier Moulins de Lille est une excellente alternative. Le magasin travaille main dans la main avec des agriculteurs partenaires implantés à seulement quelques kilomètres. Les courges butternut, choux frisés et légumes racines y sont livrés chaque matin pour une fraîcheur maximale sans passer par de multiples intermédiaires.
Otera JB Lebas
50 bd Jean-Baptiste Lebas à Lille
Métro ligne 2 station Grand Palais ou Mairie de Lille
Lundi – samedi : 8h30 – 21h / dimanche : 8h30-13h30
Le Marché Sébastopol
Les mercredis et samedis matin, la place Sébastopol accueille un marché à taille humaine particulièrement prisé des riverains du centre-ville. On y retrouve une belle sélection de primeurs et de petites fermes familiales de la région. C’est le spot idéal pour acheter ses paniers de champignons frais, ses panais, ses courges spaghetti et ses poireaux directement sortis de terre la veille, dans un cadre paisible et hyper chaleureux.
Marché Sébastopol
Place Sébastopol à Lille
Métro Ligne 1, station République Beaux-Arts
Mercredi et samedi de 7h à 14h
La Ferme du Sens
Située dans un éco-site très agréable à Villeneuve d’Ascq, juste à côté de Lille, cette épicerie paysanne propose une gamme complète de légumes issus de l’agriculture biologique locale. On y trouve des récoltes en direct des maraîchers environnants : rutabagas, navets boules d’or, potimarrons et céleris-raves cultivés dans le respect du sol. Et le lieu abrite aussi une boulangerie bio et une petite restauration pour prolonger la visite !
La Ferme du Sens
270 rue des Fusillés à Villeneuve-d’Ascq
En voiture via la N227 ou en métro Ligne 1, station Hôtel de Ville
Du mardi au samedi de 9h à 19h.
La Cueillette de la ferme du Paradis
Pour une sortie au grand air en famille ou entre amis, rien ne bat l’expérience de la cueillette !! Située tout près de Lille, la Cueillette de Croix vous permet de vous balader dans les champs muni de votre brouette pour récolter vous-même vos potirons, potimarrons, butternut et poireaux d’automne. Les produits ne peuvent pas être plus frais et c’est un excellent moyen de renouer avec les rythmes de la nature ou de faire une belle sortie en famille.
Cueillette de la ferme du Paradis
200 rue Roger Bouvry à Seclin
En voiture à 20 min de Lille ou en TER depuis Lille Flandres jusqu’à Seclin, puis Bus L92 jusqu’à la station Prevert
Lundi de 14h à 19h30 / mardi-vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h30 / samedi, dimanche et jours fériés de 9h30 à 19h30 non stop
Photo en couverture © Canva