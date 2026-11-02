Que faire à Lille au mois de novembre ?

Pas question de se laisser abattre entre la période d’Halloween et celle de Noël. Voici ce qui vous attend en novembre 2026 à Lille !

Movember

Pendant tout le mois de novembre, les moustaches disent adieu aux rasoirs pour briser les tabous et récolter des fonds pour la recherche sur les cancers de la prostate et des testicules. Plusieurs actions sont prévues dans la MEL, avec des interventions du Centre Oscar Lambret et de l’association CerHom. Des défis sportifs au CrossFit Vauban et à Sciences Po Lille sont organisés, ainsi que des ventes solidaires . Une édition limitée de boxers créée par le CHU de Lille, le LOSC et la Maison Lemahieu est également mise en vente au profit de la recherche ! Le temps fort festif aura lieu le mercredi 25 novembre à Wasquehal avec la soirée « Des Patates pour la Prostate », qui mélange frites, humour et musique live.

Movember à Lille

Lieux : dans toute la Métropole lilloise et soirée à Wasquehal le 25 novembre

Festival Bière à Lille

Le festival incontournable Bière à Lille (Le BAL) fait son grand retour pour sa 9e édition du 2 au 8 novembre 2026. Pendant toute la semaine, des bars et restaurants organisent des dîners à quatre mains, des ateliers et des dégustations thématiques dans toute la ville. Le week-end des 7 et 8 novembre, le festival s’installe à la Gare Saint-Sauveur pour un grand final qui réunira 75 brasseries locales et internationales (dont 4 brasseries ukrainiennes à l’honneur), des démos de chefs du réseau Lille Tables & Toques, un brunch le dimanche, du karaoké live, des DJ sets et des massages gratuits.

Voir cette publication sur Instagram 🍻 LE FESTIVAL BIÈRE À LILLE REVIENT ! 🍻 Du 2 au 8 novembre 2026, la culture brassicole est à l’honneur dans toute la métropole lilloise avec @bierealille ! Et le grand week-end de clôture va se dérouler à @lagaresaintsauveur_lille 🤩 Au programme : la présence de 75 brasseries locales et internation…

Le Grand BAL 2026 à Saint-So

Lieu : Gare Saint Sauveur, 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille

Date : samedi 7 novembre 2026 de 13h à 21h et dimanche 8 novembre 2026 de 12h à 19h.

Accès : Métro Ligne 2 (station Lille Grand Palais ou Mairie de Lille) ou Métro Ligne 1 (station République Beaux-Arts).

Festival Docs en Vue

L’association Focus organise la 3e édition du festival international du film documentaire du 3 au 28 novembre 2026. À travers une sélection exigeante de films issus du cinéma iranien ou d’Afrique subsaharienne, l’événement explore les thèmes des libertés, des frontières et des résistances. Le programme comporte des projections, des séances jeune public, des masterclasses et des ciné-rencontres !

Docs en Vue

Lieux : Le Fresnoy à Tourcoing, le Palais des Beaux-Arts de Lille, Le Méliès de Villeneuve-d’Ascq.

Dates : du 3 au 28 novembre 2026

Nocturne au LaM

Le LaM revient pour la 2e fois pour son nouveau rendez-vous nocturne gratuit « 1000 Morceaux ». Le but : faire découvrir l’art et la musique sous un autre jour. De 19h à 23h, on pourra assister à une scène ouverte, admirer une performance de l’artiste Jessy Razafimandimby et danser lors du DJ set de Goldpanda.

Voir cette publication sur Instagram Des nocturnes avec scènes ouvertes, spectacles et dj set au @museelam ? 😍

On a testé le concept et on valide à 100% ! Pour vous inscrire pour la prochaine édition le 4 novembre, c’est par ici ➡️ https://shotgun.live/fr/events/nocturne-1000-morceaux-2 On s’y voit ?".

Nocturnes « 1000 Morceaux » au musée LaM

Lieu : Le LaM, 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve-d’Ascq.

Accès : à environ 20 minutes en voiture depuis le centre-ville de Lille via la N227 ou A27 (parking gratuit disponible sur place). En transports en commun : Métro ligne 1 (station Pont de Bois ou Triolo) puis bus Liane 6 (arrêt Musée du LaM).

Dates et horaires : le 4 novembre 2026 de 19h à 23h.

Tarifs : billet gratuit pour les nocturnes, réservation en ligne obligatoire sur Shotgun.

Exposition « Enfants à l’Œuvre ! »

Pour marquer le 5e anniversaire de ce projet artistique et engagé, près de 700 enfants de Lille, Hellemmes et Lomme ont créé des œuvres collectives autour de la Convention internationale des droits de l’enfant. Encadrés par des artistes professionnels, ils partagent leur vision du monde à travers des créations touchantes et variées. Ça se passe du 4 novembre au 6 décembre 2026 à la Maison Folie Wazemmes.

5e édition des Enfants à l’Œuvre

Lieu : 70 rue des Sarrazins à Lille

Accès : Stations Gambetta ou Wazemmes du Métro Ligne 1

Horaires : Du mercredi au dimanche (sauf le jeudi) de 14 h à 18 h (entrée gratuite).

New Rave – The Last Dance

Le Gayant Expo à Douai accueille une nuit géante dédiée à la culture rave le samedi 21 novembre 2026. La première scène met en avant une scénographie visuelle spectaculaire, tandis que la seconde scène adopte les codes bruts et épurés des free parties avec un puissant mur de son. La programmation réunit près de vingt artistes acidcore, gabber et hard techno parmi lesquels Ueberrest, Somewhen, Santos et KX CHR. 5500 personnes sont attendues.

New Rave

Lieu : Gayant Expo, rive de Gayant à Douai

Date et horaires : 21 novembre de 21h à 8h

Tarifs : derniers billets dispo à partir de 42€55

« Maison Paix Dieu » dans le Vieux-Lille

Pour se réchauffer à l’approche des fêtes, un pop-up store inédit prend ses quartiers place Louise de Bettignies. L’étage abrite un bar caché à l’ambiance speakeasy d’une capacité de 50 places pour savourer des bières de la maison ainsi que des cocktails originaux élaborés avec l’eau-de-vie Paix Dieu Distilled Reserve. La boutique propose également une boîte à souhaits, des ateliers de personnalisation et de dégustation.

Pop-up store Paix Dieu

Lieu : 30 place Louise de Bettignies à Lille

Dates et horaires : du 6 novembre au 31 décembre 2026 / Mercredi, jeudi et samedi de 11h à 22h30, vendredi de 11h à 1h, dimanche de 11h à 19h30.

Welsh Fest

Le Welsh Fest va faire fondre la Gare Saint-Sauveur du 20 au 22 novembre 2026 ! L’Association Amicale des Amateurs de Welshs régale les Lillois avec un festival entièrement dédié au plat le plus réconfortant du Nord. 10 restaurateurs régionaux vous feront déguster leurs meilleures recettes tandis que 4 concours (dont une compétition internationale pro) récompenseront les meilleurs savoir-faire. Côté animations, un quiz géant avec Julien Lepers, un DJ set de Jacques Fromage et un marché festif compléteront le programme ! Le must : l’entrée est gratuite.

Festival du Welsh

Lieu : Gare Saint-Sauveur, 17 bd Jean-Baptiste Lebas à Lille

Dates et horaires : vendredi 20 de 17h à 00h30 / samedi 21 de 10h30 à 1h / dimanche 22 de 10h30 à 18h30.

Village de Noël et la Grande Roue

Lille revêt (déjà) ses habits de fête avec l’installation de 90 chalets en bois sur la place Rihour du 18 novembre au 30 décembre 2026. Comme chaque année, on y trouvera des objets artisanaux, des gaufres gourmandes et du vin chaud réconfortant. À quelques mètres, la Grand-Place accueille l’incontournable Grande Roue pour offrir un panorama spectaculaire sur les toits illuminés et la Vieille Bourse.

Marché de Noël de Lille

Dates et horaires : du 18 novembre au 30 décembre 2026 / dimanche – jeudi : de 11h à 20h30, vendredi – samedi : de 11h à 22h.

Tarifs : Grande Roue à 7€ par adulte et 5€ par enfant.

Geek Days Lille 2026

Le rendez-vous incontournable des passionnés de pop-culture, de retrogaming et de mangas souffle sa 10e bougie sous le signe de la nostalgie. Au programme : des plateaux thématiques dédiés au Club Dorothée et à Game One, un grand espace Génération Pokémania, de nombreuses animations de cosplay et la venue d’invités phares tels que Valouzz, Hélène Rollès et Julien Tellouck. Tout ça se déroule à Grand Palais le 21 et 22 novembre 2026 !

Geek Days

Lieu : Lille Grand Palais, 1 bd des Cités Unies

Dates : 21 et 22 novembre 2026

Tarifs : Billet 1j à 13€ / Pass week-end à 22€ / Billets réduits et flashs dispo à d’autres tarifs