À Lille, il ne reste presque rien de cet ancien palais des ducs de Bourgogne

Chaque jour, des milliers de Lillois et de voyageurs traversent la place Rihour sans soupçonner le passé de l’édifice qui s’y dresse. Situé à deux pas du métro et des terrasses animées du centre-ville, le bâtiment semble modeste mais il s’agit en réalité de l’un des rares témoins de l’architecture gothique lilloise et de l’unique vestige laissé par les puissants ducs de Bourgogne dans la capitale des Flandres.

La demeure princière de Philippe le Bon

Ce que vous apercevez aujourd’hui ne représente qu’une toute petite partie du gigantesque projet imaginé au XVe siècle. En 1450, le duc de Bourgogne Philippe le Bon souhaite remplacer le palais de la Salle qui était devenu trop vétuste. Il choisit de s’installer sur l’îlot Rihour, un terrain marécageux situé entre le canal des Poissonceaux et l’enceinte médiévale de la ville. Le choix de cet emplacement est clairement stratégique puisque c’est à côté de la Grand’Place et de tous les échanges commerciaux ! Les travaux démarrent en 1453 d’après les plans de l’architecte Évrard de Mazières et s’achèvent vingt ans plus tard, sous le règne de son fils Charles le Téméraire. À son inauguration, le palais est une vraie réussite architecturale. Il s’organise autour de quatre ailes qui forment un grand quadrilatère qui occupe l’intégralité de la place Rihour actuelle.

Malgré la volonté du duc d’utiliser de la pierre de taille, l’essentiel du bâtiment est élevé en brique de Lezennes. Durant quelques décennies, l’entrée est même précédée d’une enceinte en bois ornée de onze statues de lions et de griffons, qui rappellent les armoiries de Lille. Des personnes de renom y séjournent, comme l’empereur Charles Quint ou plus tard du roi Louis XV en mai 1744. En 1664, la ville de Lille rachète le palais au roi d’Espagne pour 90 000 florins afin d’y installer son hôtel de ville.

La malédiction des flammes et la destruction du palais

On dirait bien que le Palais de Rihour n’a pas de chance. Un premier incendie avait déjà éclaté en 1451 sur le terrain à la suite d’une explosion de la poudrière, deux ans avant la construction. Un second incendie éclate en 1700 à la suite d’un bal nocturne pendant lequel des feux d’artifice sont lancés et ravagent l’aile nord. Elle sera reconstruite dans le style de l’époque. En 1756, c’est au tour de l’aile ouest de subir les assauts des flammes avant d’être restaurée dans le style Louis XIV. Mais face à la dégradation générale de l’édifice, la municipalité décide finalement de raser la majeure partie du site au milieu du XIXe siècle.

Entre 1846 et 1857, l’architecte Charles Benvignat construit un nouvel hôtel de ville néo-renaissance qui intègre les éléments médiévaux conservés. C’est d’ailleurs dans cette enceinte que se déroule la première représentation du Chant des chemins de fer, une cantate d’Hector Berlioz. Le bâtiment est classé aux monuments historiques en 1875. La dernière tragédie se déroule durant la Première Guerre mondiale. Dans la nuit du 23 au 24 avril 1916, sous l’occupation allemande, un feu se déclare au second étage. Les pompiers lillois, ralentis par les règles strictes du couvre-feu et confrontés à une très faible pression d’eau, ne peuvent stopper le sinistre. De précieuses archives municipales et une partie de la bibliothèque disparaissent. Après la guerre, la mairie s’installera dans le quartier Saint-Sauveur, et les ruines du XIXe siècle seront rasées pour ne conserver que les pièces gothiques rescapées du XVe siècle. En 1929, le grand Monument aux Morts est érigé juste devant, masquant en partie le palais original.

Que reste-t-il à visiter aujourd’hui ?

Le rez-de-chaussée abrite aujourd’hui l’Office de Tourisme de Lille dans l’ancienne Salle du Conclave. Cette vaste pièce servait autrefois de cour de justice et de salle de réunion.

Elle était décorée de peintures d’Arnould de Vuez dont il reste les esquisses, visibles aujourd’hui au Musée de l’Hospice Comtesse. Reconstruit lors des événements de Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture, le clocheton du palais domine toujours ce lieu unique.

Palais Rihour – Office de Tourisme de Lille

Adresse : 42 place Rihour à Lille

Accès : métro ligne 1 (station Rihour)

Horaires : l’Office de Tourisme est ouvert tous les jours de 10h à 17h30.

Tarifs : Entrée libre et gratuite.