Les meilleurs espaces de coworking à Lille et dans la métropole

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Trouver l’endroit parfait pour poser son ordinateur portable, passer ses appels ou développer son réseau est devenu une priorité pour beaucoup de professionnels. Si vous êtes indépendant, salarié en télétravail, fondateur de startup ou dirigeant de PME, sachez que Lille comporte de nombreux espaces de coworking. Voici nos préférés !

1. Now coworking Lille

Installé au cœur de la Place du Théâtre dans l’emblématique Palais de la Bourse, Now coworking Lille réinvente le quotidien des pros dans un cadre exceptionnel ! L’espace est gigantesque (3600 m²) et vous permet de travailler en scrutant l’architecture historique (boiseries, moulures, marbre) et en profitant d’aménagements modernes axés sur le bien-être et la productivité. En plus d’offrir une vue imprenable sur le Beffroi, le lieu propose un rooftop panoramique, un bar à l’anglaise, une salle de sport moderne et des zones de détente équipées d’un baby-foot. L’établissement propose même un programme Now Care qui intègre des séances de yoga et des ateliers bien-être, ainsi que du thé et du café à volonté. Bref, ça en jette ! Plus de 500 travailleurs locaux ont opté pour Now Lille donc c’est aussi l’occasion d’élargir votre réseau. En plus, vous pouvez y accéder 24/7, c’est un espace coworking qui s’adapte à tous les rythmes de travail !

Now coworking Lille

40 Place du Théâtre à Lille

Les offres : Pionnier (12h/mois) : 49 € HT – Globe Trotter (30h/mois) : 119 € HT – Globe Trotter illimité : 199 € HT / mois – Explorateur (accès illimité national) : 249 € HT / mois.

2. Coworking Nouveau Siècle

Situé sur la Place Pierre Mendès France, en plein centre-ville, le Coworking Nouveau Siècle est un espace indépendant idéal pour travailler dans une atmosphère sereine et proche de tout. Le lieu est super accessible et dispose même d’un parking privé couvert de 1000 places directement au pied du bâtiment (ce qui est assez rare à Lille en plein centre). Sur place, vous trouverez des postes individuels en open space, des bureaux privatifs modulables pour 1 à 4 personnes louables à la journée, et une salle de formation complètement équipée (vidéoprojecteur, système de visioconférence, paperboard). Côté détente, la salle de pause met à disposition un salon avec billard, fléchettes et espace restauration pour favoriser les échanges entre coworkers !

Coworking Nouveau Siècle

2 Place Pierre Mendès France à Lille

Les offres : bureau individuel en coworking : 250 € HT / mois – bureau privé (1 à 4 personnes, à la journée) : 70 € HT / jour – domiciliation d’entreprise : 40 € HT / mois – salle de formation : 240 € HT / jour

3. PhilOburo

PhilOburo, c’est un espace de coworking calme et super lumineux qui est situé à 15 minutes à pied du centre historique et tout près de la station de métro Port de Lille. On l’aime bien pour son nom qui disons-le, est drôle et bien trouvé. On y trouve aussi bien des étudiants que des indépendants, des PME ou des équipes en séminaire ! Le lieu intègre une offre très variée avec plusieurs espaces prévus pour différents usages, et même un grand plateau modulable baigné de lumière naturelle qui peut accueillir jusqu’à 40 personnes pour des événements d’entreprise. Les résidents peuvent également profiter d’un espace sport et détente dédié pour se ressourcer entre deux réunions !

PhilOburo

33 rue Charles de Muyssart à Lille

Les offres : Coffee Working : 3 € TTC / h – Espace coworking : 6 € TTC / h – Bureaux privatifs (2 à 10 personnes) : à partir de 10 € HT / h – Salles de réunion (4 à 16 personnes) : à partir de 18 € HT / h – Espace PhilO (séminaires) : à partir de 490 € HT par demi-journée.

4. ecoWork

Si vous souhaitez vous éloigner un peu de l’hyper-centre lillois tout en restant parfaitement connectés, on vous conseille ecoWork. Le lieu s’impose comme une excellente alternative à Villeneuve-d’Ascq, à deux pas du quartier de La Maillerie, de Croix et de Wasquehal. C’est un espace complet où l’on se sent « comme à la maison » ! Il est facilement accessible en métro, en tramway ou en voiture et dispose d’un parking gratuit. L’espace se caractérise par ses nombreux équipements qui favorise la convivialité : cuisine commune entièrement équipée, canapés, baby-foot, table de tennis de table, terrasse extérieure, coin sieste et salle de sport (tapis de course, vélos, musculation). Des salles de réunion et de formation équipées pour la visioconférence viennent compléter l’offre !

ecoWork

202 Rue Jean Jaurès à Villeneuve-d’Ascq

Les offres : formules tout compris à partir de 90 € HT / mois.

5. JOST Lille

C’est un lieu de vie incontournable de la métropole ! Le JOST, c’est un grand hub urbain où on trouve un hôtel, un food court, un espace scénique et surtout : une immense zone de coworking. Il est situé aux portes du quartier de Wazemmes et cet s’adresse directement aux Lillois qui cherchent un cadre de travail stimulant et ultra-convivial. Sa zone de coworking permet de s’installer sereinement pour travailler la journée et de profiter d’une offre de restauration variée sur place avec plein de stands de food. En fin de journée, vous pouvez basculer en mode afterwork lors des soirées et événements organisés toute la semaine. Bref, c’est l’adresse idéale pour ceux qui recherchent un lieu hybride, vivant et connecté pour rythmer leurs journées de travail.

JOST Lille

10 rue Meurein à Lille

Photo en couverture © Now coworking Lille