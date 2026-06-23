Plein Air 2026 : ce festival électro au bord d’un lac débarque à 20 minutes de Lille

Les 27 et 28 juin 2026, le Parc de loisirs Jacques Vernier de Douai accueille la nouvelle édition du Festival Plein Air. Organisé par l’équipe du Jardin Électronique, ce rendez-vous solaire et détendu s’impose comme le premier gros open-air de l’été à seulement 20 minutes de Lille et 1 heure de Paris. Au programme : un cadre naturel exceptionnel, 20 heures de show, un immense espace de 30 000 m² au bord de l’eau et une ambiance unique pour lancer la saison ! Cet event fait d’ailleurs partie de notre top des festivals à faire autour de Lille cet été.

Voir cette publication sur Instagram 🔥🎛️ Le @pleinair.fest est de retour pour lancer la saison des open airs ! 20h de son, 4 scènes et un cadre de dingue au bord de l’eau avec au programme, les sets de @feder.music, @cerroneofficial, @bennybenassi, @bon_entendeur, @acid_arab, @boysnoize, @joris_delacroix, @pegassimusic, @rolandcristal…

Une programmation XXL : des légendes de la house et de la rétro belge

Cette année, le festival passe à la vitesse supérieure en déployant 4 scènes dans le Parc de loisirs Jacques Vernier de Douai. Parmi les nouveautés, on retrouve une scène surprise avec le collectif boiler360 et L’Eden, un espace entièrement dédié aux nostalgiques de la rétro belge !

Comme chaque année, on retrouve un équilibre parfait dans la programmation entre pontes de la scène mondiale et artistes locaux. Parmi les mastodontes présents, il y aura le roi des charts Feder, l’incontournable Benny Benassi, l’électro-world d’Acid Arab, la techno pointue de Boys Noize ou encore la house mélodique de Joris Delacroix ! On retrouvera aussi aussi Bon Entendeur et le phénomène de la techno décalée Roland Cristal, ou encore Valentine Groove, BHD et Romane. Pour ce qui est de la rétro, vous pourrez dansez sur les sets de Pegassi, DJ Furax, At The Villa People, Roxx, V.I.N.C.E, Ronald V, Binum, DJ H.S, Mr Sam et Frank Biazzi.

Posez votre tente au bord du lac pour vivre le festival à 100% !

Fini le stress du trajet retour au milieu de la nuit (surtout si vous avez goûté à quelques bières locales), ou la galère pour dénicher un logement. Le Plein Air propose un immense camping arboré à seulement 10 minutes à pied du site, face au lac du Parc Jacques Vernier. En plus d’un réveil idyllique au son des oiseaux, l’espace de verdure propose une mine d’or d’animations pour chiller entre potes : cours de yoga et gym au réveil pour se mettre en forme, scène ouverte DJ et scène de stand-up, blind tests avec des cadeaux à gagner et bien sûr, un bar à bières artisanales, des stands de petite restauration, une Safe Zone et des sanitaires écoresponsables !

Des horaires élargis et un feu d’artifice en clôture

Pensé pour être vécu principalement en journée avec une montée progressive de l’ambiance, le festival élargit ses horaires cette année ! Le samedi 27 juin, la soirée se clôturera à 2h du matin au lieu de minuit les autres années, avec une ouverture des portes à 16h00. Le dimanche 28 juin, l’ouverture se fera dès 14h pour une clôture à minuit, après un grand feu d’artifice tiré au dessus du lac pour clore le week-end en beauté.

FAQ Festival Plein Air 2026

Comment se rendre au Festival Plein Air depuis Lille ou Paris ?

Le train est l’option idéale car la gare de Douai est très bien desservie. Pour le retour vers Lille, des TER spéciaux sont prévus à 2h45 le samedi soir (avec une fermeture des accès au site à 00h) et à 00h45 le dimanche soir (fermeture des accès à 22h). Si vous venez en voiture, sachez que l’entrée sur le site se fait uniquement par le parking du Rivage Gayant.

Quels sont les tarifs des pass et du camping ?

La billetterie du Festival Plein Air est encore ouverte ! Le pass 1 jour en tarif Régular est accessible à partir de 38 € tandis que le pass 2 jours démarre à partir de 65 €. Les habitants de Douai bénéficient d’un tarif préférentiel à partir de 32 € sur présentation d’un justificatif. Pour le camping, comptez 18 € pour une journée et 20 € pour les deux jours.

Quelles sont les règles d’accès à connaître ?

Le festival applique la règle stricte du « Toute sortie est définitive« , ce qui signifie qu’un pass équivaut à un seul scan et une seule entrée. Concernant les boissons, les bars ferment à 1h45 le samedi et 23h45 le dimanche. N’oubliez pas de rapporter vos gobelets consignés au point info Cashless avant l’évacuation totale du site, soit jusqu’à 2h le samedi et 00h le dimanche, afin de récupérer votre argent !

Photo en couverture © CestPasUnFilm / Festival Plein Air