5 artistes lillois incontournables qui font vibrer les scènes mondiales

Ce 21 juin, c’est le grand retour de la Fête de la Musique à Lille ! La métropole lilloise est d’ailleurs une immense pépinière de talents à l’échelle internationale. De la techno, en passant par le hip-hop et l’électro-pop aux chansons à textes, vous avez forcément déjà dansé ou vibré sur l’un de ces artistes dans un des festivals du Nord sans même savoir qu’ils venaient de chez nous. Pour célébrer le solstice d’été en musique, voici 5 artistes phares nés ou formés près de Lille.

1. Sofiane Pamart : le « Piano King » né à Lille

Surnommé le Piano King, Sofiane Pamart est un pur produit lillois. Né juste à côté de Lille, il y a brillamment suivi ses études jusqu’à être médaillé d’or du prestigieux Conservatoire de Lille. En brisant les codes de la musique classique traditionnelle, il est devenu le pianiste chouchou du rap français avec plusieurs collaboration avec SCH, Laylow ou Vald, avant de mener une carrière solo phénoménale. Capable de remplir l’Accor Arena de Paris à lui tout seul (une première historique pour un pianiste solo), son style cinématographique, poétique et percutant fait aujourd’hui rayonner son talent aux quatre coins du globe !

Voir cette publication sur Instagram Ce soir Sofiane Pamart était en showcase à la Fnac des Ternes.

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2. Gradur : le poids lourd du rap français fier de ses racines nordistes

Impossible de parler de la scène urbaine lilloise sans citer Gradur (Wanani Gradi Mariadi). Né à Roubaix au dessus de Lille et ayant fait ses armes dans la métropole lilloise, le rappeur a littéralement secoué le rap français au milieu des années 2010 avec sa série de mixtapes Sheguey Vara et son style trap. Avec ses refrains entêtants et ses collaborations avec les plus grands noms (Niska, Heuss l’Enfoiré), Gradur n’a jamais caché son amour pour le Nord ! Il arobre d’ailleurs fièrement le maillot du LOSC dans ses clips. Côté rap, le Roubaisien Bekar a lui aussi réussi à sortir son épingle du jeu ces dernières années et sera d’ailleurs présent au festival La Bonne Aventure 2026.

3. Skip the Use : le groupe de rock formé près de Lille

Si vous cherchez l’incarnation de l’énergie scénique, vous la trouverez chez Skip the Use ! Mené par l’explosif et charismatique chanteur Mat Bastard, ce groupe de rock alternatif est né à Ronchin, dans la banlieue immédiate de Lille. Le style du groupe mélange habilement guitares saturées, rythmiques punk et touches électro-pop. Le groupe a conquis la France entière avec des tubes massifs comme Ghost ou Cup of Coffee. Récompensés aux Victoires de la Musique, ils restent l’un des plus grands fiers étendards de la scène rock lilloise, forgée dans les petites salles de concert de la métropole !

4. Amelie Lens : l’icône mondiale de la techno adoptée par les lillois

C’est la reine des nuits techno et des festivals XXL ! Bien qu’originaire de Belgique, l’histoire moderne de la DJ et productrice Amelie Lens est viscéralement liée à la métropole lilloise, où elle a installé une partie de ses bureaux. Véritable tornade sur la scène techno mondiale, la boss du label Lenske remplit les plus grands stades et clôture les festivals les plus prestigieux de la planète (de Coachella à Tomorrowland). On la reconnait à ses sets d’une intensité folle et à ses rythmes hypnotiques à plus de 130 BPM.

5. Zaho de Sagazan : la révélation passée par les bancs de Lille

Si elle est née à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, c’est bien à Lille que Zaho de Sagazan a vu sa vie basculer. Elle est d’abord arrivée dans la capitale des Flandres pour y suivre ses études, mais dans l’intimité de sa chambre lilloise elle a composé une grande partie de son premier album phénoménal La Symphonie des éclairs ! Son passage marquant par le réseau de dénicheurs de talents du festival Rock en Seine a achevé de la propulser au sommet. Ses chansons mêlent la poésie de la chanson française à voix aux rythmes froids de la techno berlinoise. Elle collectionne désormais les Victoires de la Musique et les concerts complets !

FAQ

Où se trouvent les meilleurs spots pour fêter la Fête de la Musique à Lille ?

Ce dimanche 21 juin 2026, toute la ville se transforme en scène géante ! Les amateurs de rock et d’électro se dirigeront traditionnellement vers la rue Royale (Vieux-Lille) ou la rue Solférino. Pour une ambiance plus familiale et acoustique, privilégiez le parc Jean-Baptiste Lebas ou la Citadelle. La Grand Place accueille quant à elle souvent de grands rassemblements chorégraphiques ou des concerts d’harmonies locales. On vous a d’ailleurs concocté un article avec nos spots préférés pour la fête de la musique à Lille !

Y a-t-il des artistes lillois émergents à suivre absolument cette année ?

La scène lilloise ne dort jamais ! Si vous voulez écouter la relève, tendez une oreille du côté des collectifs de DJ de la métropole ou sur la scène pop-indie locale qui se produit régulièrement dans des salles trop cool comme L’Aéronef d’Euralille ou Le Grand Mix à Tourcoing.

Les transports en commun de la MEL sont-ils adaptés pour la soirée du 21 juin ?

Oui ! Pour permettre aux Lillois de faire la fête sans stress, Ilévia renforce son dispositif pour la Fête de la Musique. Les lignes de métro 1 et 2 ainsi que les principaux bus circulent plus tard dans la nuit pour vous permettre de rentrer en toute sécurité après les derniers rappels. Des zones de restriction sont soumises aux automobilistes donc privilégiez la marche, le vélo ou les transports en commun.