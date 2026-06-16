Où célébrer la Fête de la Musique 2026 à Lille ? Voici nos spots préférés pour en profiter

Le solstice d’été pointe le bout de son nez et avec lui, le retour de l’événement le plus attendu des mélomanes : la Fête de la Musique ! En attendant les festivals de l’été dans le Nord, la métropole lilloise prend des airs de dancefloor à ciel ouvert. Techno, groove, chorales, fanfares, il y en a pour tous les goûts et on vous a dégoté les meilleures pépites de la ville. Spoiler : tout est 100% gratuit !

1. Open air au Cours St-So

On ne présente plus les open airs mythiques de la gare Saint-Sauveur. Pour l’occasion, un dimanche électronique et ultra-varié vous attend pour voyager à travers les genres. 5 DJs vont se relayer aux platines : le L B2B Petipelo (ambient, lofi, wave), Ish in Dub (dub, reggae, steppers), Dr Miette (reggae, hip-hop, disco), Falafef (house, funk, garage, disco) et Ango (afro, house, UK garage, disco).

Guinguette du Cours St-so

Dimanche 21 juin de 14h à 00h30

Cours Saint-So, 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas

2. DJ set à l’Îlot Comtesse

Si vous cherchez un cadre à la fois historique et festif, direction la cour de l’Hospice Comtesse ! Les collectifs La Mif et Party Remise s’associent pour vous proposer des sets hyper denses aux sonorités disco, house et groove. Pour tenir la distance, vous pourrez compter sur les pasteis de Dona Bica et la restauration du Balme.

Îlot Comtesse

Dimanche 21 juin de 18h à 2h

32 rue de la Monnaie

3. Open air Trance & Techno XXL à Quartier Libre

L’équipe de Quartier Libre s’associe à Exempt pour vous proposer un Open Air XXL avec bar extérieur et scénographie immersive sous la Halle aux Fourrages, à deux pas du majestueux Pont Napoléon. Dès midi, l’événement commence fort avec un tournoi de pétanque et un barbecue sur fond de DJ sets House et Dub. De 14h à minuit, place à une line-up trance avec des artistes locaux et nationaux (Angèle Cressin, Die Klar, Durdenhauer, Kichta, Megoels, Nellita Gil Delrey, Nevermind, Slaycebee). Bien que gratuit, la réservation est fortement conseillée !

Quartier Libre

Dimanche 21 juin de 12h à 00h

Esplanade du Champ de Mars

4. DJ sets à L’Oasis

Si vous préférez fêter la musique au vert, loin du bitume brûlant du centre-ville, l’Oasis vous propose un open air ultra-rafraîchissant au cœur du parc de la Citadelle. Une programmation électronique soignée dans un cadre bucolique, parfait pour chiller un verre à la main.

L’Oasis

Dimanche 21 juin, de 16h à 23h

1 avenue Mathias Delobel

5. Open air à La Canopée

La rue Solférino s’anime elle aussi à ciel ouvert ! La Canopée invite le groupe Funky Old Friends pour un concert live branché sur 100 000 volts avec de la funk, de la soul et du groove. Bien sûr, il y aura de quoi vous restaurer sur place et boire un (ou plusieurs) coups !

La Canopée

Dimanche 21 juin de 18h à 23h

286 rue Solférino

6. Weekender au Wagon

Pourquoi se contenter d’une seule soirée ? Le Wagon passe en mode « Weekender » et vous donne rendez-vous pour fêter la musique tout au long du week-end ! Côté programmation, on retrouve les esthètes du vinyle Veste Perdue et Turbo Sundays pour des sets groove d’une efficacité redoutable.

Le Wagon

Vendredi, samedi et dimanche de 13h à 2h

32 place de la Gare

7. Open air à la Vieille Bourse

C’est la grande nouveauté de cette année ! Un open air exceptionnel s’installe dans le cadre majestueux de la Vieille Bourse avec deux bars éphémères montés à l’intérieur pour l’occasion. Côté son, 4 DJs du collectif QLN se relayeront en live, accompagnés par un saxophoniste. Attention : l’événement est soumis à une jauge stricte de 270 personnes en simultané. Premier arrivé, premier servi !

Vieille Bourse

Dimanche 21 juin, de 18h à 2h.

Place du Général de Gaulle.

FAQ de la Fête de la Musique 2026

Où trouver du clubbing de rue dans Lille ?

Plusieurs commerçants de la rue Royale s’associent spécialement pour mettre en place une magnifique scénographie et transformer la rue en dancefloor géant. Pour assurer l’ambiance, un grand marathon de clubbing de rue est prévu : 7 DJs vont se relayer toute la soirée derrière les platines installées au niveau du Pharmacie Bar (45 rue Royale) le dimanche 21 juin de 18h à 2h.

Où écouter des chorales, des concerts et des scènes amateurs ?

Cette année, la pratique amateur et la culture locale sont à l’honneur dans plusieurs quartiers de Lille le dimanche après-midi :

Parc Jean-Baptiste Lebas (14h – 19h) : concerts d’artistes amateurs (LUDIVINE, Ashkhen, Azganuch, Wellasblue, Éléonore, Omar Chabane) aux côtés de l’Orchestre Universitaire de Lille et de l’Ensemble de percussions afro-cubaines El Pulpo.

Square des Mères à Fives (14h30 – 19h) : un après-midi dédié aux chorales et aux cuivres avec le Chœur de l’Université Catholique de Lille, l’Attention Chorale De Jeunes, l’Orchestre de l’Harmonie de Lille-Fives et le groupe Lille Gospel.

Faubourg des Musiques (Dès 14h) : un enchaînement de groupes amateurs locaux au Faubourg de Béthune (Cauliflowers, Les vrais burgers, Les françoiz, Adem 4et, Adieu Soleil…).

Église Sainte-Catherine (14h – 16h30) : concert des élèves guitaristes du Conservatoire et des écoles de musique.

Des fanfares et des déambulations de batucadas sont aussi prévues aux quatre coins de la métropole.

Quel est le meilleur plan pour s’évader et faire la fête de la musique à la plage près de Lille ?

C’est le festival La Bonne Aventure à Dunkerque ! Situé à seulement 1h de Lille, cet événement totalement gratuit s’installe sur le front de mer de la plage de Malo-les-Bains pour trois jours de concerts et de lives les pieds dans le sable (le vendredi de 18h à 00h, le samedi de 13h à 3h et le dimanche de 13h à 23h45).

Quelles sont les restrictions de circulation et de stationnement à Lille pour la fête de la musique ?

Les secteurs piétonnisés sont Lille-Centre, le Vieux-Lille, la rue Royale et le secteur Masséna-Solférino. Le secteur du boulevard Jean-Baptiste Lebas restera accessible aux voitures. La circulation sera interdite de 14h à 3h du matin dans le périmètre principal du centre et du Vieux-Lille (zone bleue), et élargie de 19h à 3h (zone jaune). Pour le secteur Masséna-Solférino, l’interdiction court de 19h à 3h. Le stationnement y est également interdit du dimanche 21 juin à 1h du matin jusqu’au lundi 22 juin à 3h du matin. Privilégiez les transports en commun !

Photo de couverture © Canva