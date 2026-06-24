Marionnette de 7 mètres, manèges et animaux… C’est la Fête des Moulins 2026 ce dimanche !

Ce dimanche 28 juin 2026 de 14h30 à 18h, le Musée des Moulins Jean Bruggeman de Villeneuve d’Ascq ouvre grand ses portes pour sa traditionnelle Fête des Moulins, organisée dans le cadre des Journées du patrimoine de pays et des moulins. Au programme : des spectacles, des machines insolites et des ateliers ludiques au pied de monuments historiques exceptionnels. Cerise sur le gâteau : l’entrée et l’ensemble des activités sont 100% gratuits et accessibles sans inscription !

Souimanga, la marionnette géante de 7 mètres

C’est l’événement de la journée à ne pas manquer cet après-midi. La célèbre compagnie L’Homme Debout investit le site avec sa toute nouvelle création : Souimanga, celle qui danse. Cette marionnette articulée monumentale de 7 mètres de haut incarne une enfant de 10 ans vivant dans un pays en guerre, qui danse chaque jour pour sa liberté. Un symbole de résistance et de joie face à l’injustice à découvrir lors de trois déambulations rythmées de 20 minutes au pied des géants ailés !

Des manèges rétro et des défis insolites pour les enfants

Plusieurs compagnies vont être présentes pour faire du site un terrain de jeu à la fois rétro et poétique ! Les Tortues géantes des Galapagos (de la Cie DeMachienerie) est un spectacle participatif original où les enfants (dès 3 ans) peuvent chevaucher de drôles d’herbivores qui avancent grâce aux efforts de pédalage de leurs parents. Le manège « Marquis de Quevilly » (de la Cie DeMachienerie aussi) est un petit tourbillon de quatre machines volantes inspiré des pionniers de l’aviation, accessible pour les tout-petits dès 12 mois. L’Accrovoile (de la Cie Lez AccroS) s’adresse aux aventuriers (de 5 à 77 ans) qui n’ont pas le vertige ! Cette structure propose de grimper en toute sécurité le long d’une mâture haute de 8 mètres, comme les marins d’autrefois.

Ateliers pratiques et immersion historique

En plus des spectacles, plein d’animations en continu attendent petits et grands tout au long de l’après-midi. Vous allez par exemple pouvoir vous essayer à l’atelier De la graine au pain pour fabriquer votre propre farine à l’aide de petits moulins à manivelle et participer à la confection de pain. Un atelier créatif vert proposera quant à lui la fabrication de cartes à planter biodégradables à base de papier recyclé. Les enfants pourront aussi aller à la rencontre des animaux de la ferme itinérante. Enfin une buvette sera accessible sur place et un parking à vélos surveillé sera mis à la disposition des cyclistes !

À la découverte d’un patrimoine unique en France

La fête est aussi l’occasion idéale de redécouvrir l’histoire de la meunerie, véritable poumon économique de la région lilloise aux XVIIIe et XIXe siècles. Le Musée Jean Bruggeman abrite d’ailleurs deux moulins sur pivot du XVIIIe siècle inscrits aux Monuments historiques et dont la mécanique est restée intacte. Si la météo le permet, le maître-meunier Vincent fera tourner les ailes en bois du Moulin des Olieux (1743), un tordoir à huile monumental dont les ailes mesurent 26 mètres (les plus grandes de France) !

L’événement se déroulera le dimanche 28 juin 2026, de 14h30 à 18h, au Musée des Moulins Jean Bruggeman situé Rue Albert Samain à Villeneuve d’Ascq. L’accès est entièrement gratuit et sans inscription préalable. De plus, le site est accessible aux personnes en situation de handicap moteur et intellectuel.

Photo en couverture © Musée des Moulins Jean-Bruggeman