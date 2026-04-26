Porte de Gand : les secrets de ce joyau du Vieux-Lille

Construite en 1625, la Porte de Gand est l’un des plus anciens monuments du Vieux-Lille. Ancienne porte fortifiée de l’époque espagnole, elle a vu passer le tramway, changé de visage au fil des siècles et abrite aujourd’hui un restaurant perché avec vue sur les anciens remparts.

La Porte de Gand, héritage de l’époque espagnole

C’est sans doute l’un des monuments les plus romantiques et les plus imposants du Vieux-Lille. Derrière ses briques rouges et ses voûtes massives, la porte de Gand, située tout au bout de la rue de Gand (paradis des estaminets) cache une histoire mouvementée et quelques curiosités que peu de Lillois connaissent.

Inaugurée en 1625, la porte de Gand ne doit rien à Vauban… du moins à l’origine ! Elle a été construite pendant la période espagnole pour protéger Lille suite à son cinquième agrandissement. À l’époque, elle s’appelait porte de la Madeleine. Ce n’est qu’en 1668, lorsque Louis XIV s’empare de Lille, que Vauban vient y mettre son grain de sel en ajoutant des fortifications supplémentaires. Si sa façade extérieure paraît sévère, c’est fait exprès : elle devait intimider l’ennemi ! Par contre, côté ville, son architecture est bien plus élégante avec des briques travaillées en chevrons et un toit en pavillon.

Tramway, arches percées et niche mystérieuse

Si la porte de Gand possède aujourd’hui trois arches, à l’origine, il n’y avait qu’une seule grande arcade centrale. Les deux passages latéraux ont été percés en 1875 pour éviter les embouteillages. À l’époque, ce n’était pas pour les voitures, mais pour le tramway de Lille qui y a circulé de 1879 jusqu’en 1963.

Autre détail insolite : si vous levez les yeux sur la façade extérieure, vous remarquerez une jolie niche. Problème : elle est complètement vide depuis plus de 100 ans ! La statue qui l’occupait a disparu, et aujourd’hui encore, personne ne sait vraiment pourquoi…

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Un restaurant perché dans la Porte de Gand

C’est l’anecdote préférée des gourmets : depuis 1997, la porte de Gand n’abrite plus de soldats, mais un restaurant réputé, La Terrasse des Remparts. Manger dans un monument historique classé depuis 1929, ça n’arrive pas tous les jours ! Et même si vous ne vous y arrêtez pas pour dîner, on vous conseille de monter l’escalier du restaurant qui permet d’accéder au sommet de la porte et offre une vue panoramique incroyable sur les anciens remparts et les jardins de la ville.

Entre héritage espagnol, passage du tramway, vue sur les anciens remparts et restaurant gastronomique, la Porte de Gand est l’un des monuments les plus étonnants du Vieux-Lille.

Image en Une : La Porte de Gand, ancienne porte fortifiée du Vieux-Lille © AdobeStock_Aliaksandr