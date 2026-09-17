Ce champion du monde de pâtisserie vend ses créations dans le Vieux-Lille

On s’arrache ses douceurs dans les plus grands palaces de la planète, de Tokyo à Dubaï. Pourtant, c’est bien à Lille que Quentin Bailly a choisi de poser ses valises et de développer son savoir-faire. Sacré champion du monde de pâtisserie en 2013, l’artisan fait le bonheur des gourmands nordistes depuis près de dix ans. Une véritable chance pour les Lillois, qui peuvent pousser la porte de son univers sucré au cœur de la rue des Arts.

Une adresse qui s’est agrandie pour plus de gourmandise

Installée à l’origine au numéro 65 de la rue des Arts, la boutique historique a franchi un grand cap au printemps dernier. L’artisan a saisi l’opportunité de s’étendre aux numéros 67 et 69 voisins. Désormais, les lieux se divisent en deux espaces complémentaires. D’un côté se trouve le royaume du chocolat sous toutes ses formes, et de l’autre, un endroit dédié aux pâtisseries fines, aux dégustations et aux créations glacées proposées à emporter.

Voir cette publication sur Instagram Le 65 rue des Arts ouvre à nouveau ses portes ! ✨ Après plusieurs mois de rénovation, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre boutique entièrement dédiée à l’univers du chocolat 🍫 Découvrez un espace imaginé pour sublimer nos créations chocolatées artisanales, tandis que le 67-69 rue des…

Car Quentin Bailly n’est pas seulement un maître chocolatier de haut vol. Fidèle à son titre mondial, il revisite les grands classiques de la pâtisserie avec une ligne de conduite stricte : offrir un maximum de goût tout en réduisant le sucre au strict minimum. Cet été, l’adresse a d’ailleurs fait sensation avec l’inauguration d’un comptoir glacé qui proposaient des parfums rares, comme la pistache de Bronte ou la vanille Pompona, servis dans des cornets artisanaux espagnols.

Des ingrédients d’exception et une fabrication artisanale

Le secret de Quentin Bailly repose sur un niveau d’exigence intransigeant. L’artisan refuse le terme de « luxe », il préfère ceux de « haut de gamme » et de « sur-mesure ». Dans sa boutique de Pérenchies, agrandie pour accompagner le succès de la maison, une trentaine de collaborateurs fabriquent chaque année quatre tonnes de chocolats et de confiseries, ainsi que plus d’un million et demi de macarons confectionnés à la main !

Ici, tout est réalisé sur place de manière traditionnelle : les pralinés sont broyés dans l’atelier, les purées sont composées à cent pour cent de fruits et les fèves de cacao proviennent des meilleures plantations du Venezuela, de Martinique ou du Vietnam. Cette maîtrise artisanale permet à la maison lilloise de séduire aussi bien les habitants du quartier venus chercher un sachet de pralinés que les tables des établissements les plus prestigieux du monde entier.

Du Nord aux sommets mondiaux de la pâtisserie

Originaire de la région, Quentin Bailly a forgé son talent auprès de très grands noms de la gastronomie française avant de s’imposer sur la scène internationale. Après s’être formé au sein d’établissements prestigieux et avoir affûté sa technique auprès de maîtres chocolatiers réputés, il décroche en 2013 le Graal de la profession : le titre de Champion du monde de pâtisserie lors du prestigieux Coupe du Monde de la Pâtisserie à Lyon. Cette consécration récompense sa créativité et sa maîtrise technique hors norme. Fort de cette reconnaissance mondiale, l’artisan fait le choix du cœur en revenant s’installer dans le Nord pour ouvrir sa propre maison à Lille.

Pâtisserie & Chocolaterie Quentin Bailly

Adresse : 65 à 69 rue des Arts à Lille

Accès : Métro lignes 1 et 2 (station Gare Lille Flandres) ou Tramway (station Gare Lille Flandres).

Horaires : Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Fermé le dimanche et le lundi.

Téléphone : 03.20.31.50.12