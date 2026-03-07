Plusieurs restaurants de Lille proposent des plats à moitié prix jusqu’au 12 avril

Manger au restaurant à Lille pour moitié prix ? C’est possible ! Depuis le 15 février eet jusqu’au 12 avril 2026, le Festival TheFork fait son grand retour partout en France avec une promesse simple : jusqu’à -50 % sur la carte dans près de 1 500 établissements. À Lille, plusieurs restaurants participent à l’opération.

Bocal

Bocal, c’est un restaurant entièrement dédié au poisson, que ce soit dans l’assiette et niveau déco ! Tous les produits sont frais, locaux et sont issus de la mer : fish and chips, burgers de poisson avec mayo à l’ail des ours, rillettes de poisson, accras de morue, tataki de thon rouge… Et le petit plus : tout est adapté pour les intolérants au gluten et pour les végétariens.

33 rue des Bouchers à Lille

Prix moyen : 15€

Kapris Pepper

Si vous vouliez déguster un bon burger pas cher et fait avec des produits locaux de qualité, c’est le bon moment puisque Kapris Pepper participe aussi au festival !

65 rue Basse à Lille

Prix moyen : 15€

L’Adress

Idéal pour un repas convivial ou un déjeuner pro en plein coeur de Lille, L’Adress participe aussi au festival ! C’est l’occasion de goûter la cuisine gourmande et soignée du resto.

Pour bien terminer le week-end, rendez vous à l'Adress ❤️ 📍 43 rue des Postes à Lille. #lille #halal #restaurant".

43 rue des Postes à Lille

Prix moyen 15€

La Nouvelle Aventure

À la Nouvelle Aventure, vous allez pouvoir goûter à une cuisine où tout est 100% fait maison. Les plats sont préparés à partir de produits frais, issus du marché local et des circuits courts !

356 rue Léon Gambetta à Lille

Prix moyen : 21€

La Taverne Flamande

Si vous n’avez encore jamais goûté à la cuisine Belge, foncez : La Taverne Flamande participe elle aussi au festival The Fork et vous propose de découvrir des saveurs typiques (dans un cadre qui l’est tout autant) !

15 place de la Gare à Lille

Prix moyen : 20€

Le Club Marot

Si vous avez plutôt envie d’un bistrot, le Club Marot propose lui aussi des plats à moitié prix en ce moment ! C’est le moment de découvrir des plats uniques, comme leurs ravioles de boudin noir et langoustine.

16 rue de Pas à Lille

Prix moyen : 47€

Comment profiter des -50 % ?

Le fonctionnement est simple. Il suffit de consulter la liste complète des restaurants qui participent et de réserver via le site ou l’application TheFork, de sélectionner un créneau affichant l’offre « Festival » et de se présenter au restaurant. Pas de code promo à entrer, pas de coupon à imprimer : la remise est automatiquement appliquée au moment de l’addition !