3 restaurants proches de Lille pour la fête des mères

Vous ne savez pas où emmener votre / vos maman(s) pour la fête des mères et vous n’avez pas envie d’être dans Lille avec plein de monde autour de vous ? Voici 3 restos proches de Lille mais loin de la foule pour offrir vos cadeaux de fête des mères dans le calme et bien manger !

1. Le Cap à Wambrechies

Si vous voulez donner à votre maman l’impression d’être en vacances, direction le port de plaisance de Wambrechies. Niché au bord du canal de la Deûle, Le Cap est une guinguette contemporaine au charme incontestable, gérée par Sarah et Pieter. Le gros point fort des lieux, c’est vraiment sa spectaculaire terrasse flottant sur l’eau, idéale pour déballer ses cadeaux sous les rayons du soleil déjà presque estival. Côté assiette, l’établissement est distingué par le guide Gault et Millau et propose une cuisine traditionnelle et 100% maison qui évolue au fil des saisons, accompagnée de superbes cocktails signatures et de bières artisanales.

Le Cap

5 Avenue de Robersart, 59118 Wambrechies

2. La Brasserie du Parc à Lesquin

Pour régaler votre maman sans stresser pour trouver une place de stationnement, la Brasserie du Parc à Lesquin est le spot parfait grâce à son immense parking. Ne vous fiez pas à son emplacement près de l’aéroport, ce restaurant moderne propose une cuisine sincère, généreuse et entièrement faite maison qui met à l’honneur les grands classiques de la gastronomie française et les saveurs bien trempées de notre région. C’est l’occasion rêvée de partager des plats conviviaux comme un os à moelle croustillant, une gaufre gratinée au maroilles, un authentique welsh au cheddar maturé ou un waterzooï de poissons. Pour finir en beauté, leur fameuse crêpe suzette est flambée sous vos yeux. De quoi trinquer à sa santé dans une ambiance chaleureuse, parce qu’elle le vaut bien !

La Brasserie du Parc

55 Route de Douai, 59810 Lesquin

3. La Wilderie à Saint-André-lez-Lille