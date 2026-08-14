Le saviez-vous : Lille possède deux « rues de la soif » !

Quand on demande à un Lillois où aller boire un coup pour prolonger la soirée, la réponse fuse presque instantanément : « direction la rue de la soif ! ». Dans la tête de la plupart des gens, ce surnom est associé à la célèbre rue Solférino, le repère incontournable des étudiants, des nuits agitées et des pichets de bière partagés en terrasse. Mais si on vous disait que Lille ne compte pas une, mais bien deux rues de la soif ?

L’historique rue Solférino

C’est la reine incontestée des nuits lilloises ! La rue Solférino (ou rue Solfé pour les intimes) s’étire du parc Jean-Baptiste Lebas jusqu’à la rue Nationale et détient depuis des décennies la couronne officielle de la rue de la soif de Lille. Il faut dire qu’avec sa densité folle de bars, de pubs, de kebabs et de boites de nuit, elle attire chaque week-end des milliers d’étudiants et de fêtards venus de toute la métropole. L’ambiance y est survoltée, parfois un peu bruyante, mais totalement indissociable de la vie nocturne locale. C’est ici que s’écrivent (et s’oublient souvent) bon nombre de souvenirs de jeunesse ! La rue Masséna, qui est perpendiculaire à Solfé, est aussi un spot très convoité des étudiants. On y trouve de nombreux lieux où faire la fête et manger !

La petite sœur du Vieux-Lille : la rue Royale

Si Solfé est la version grand spectacle et festive, l’athmosphère est un peu plus feutrée dans la seconde rue de la soif lilloise, mais tout aussi animée. La rue Royale se trouve au cœur du Vieux-Lille et s’impose elle aussi comme un haut lieu de la picole (toujours avec modération, évidemment). Elle est bordée de superbes façades en briques et en pierres ! On y trouve des adresses mythiques, des estaminets chaleureux aux bars à cocktails sophistiqués, en passant par les pubs de quartier où les habitués aiment refaire le monde. Elle est moins étudiante au sens strict mais attire une faune de bons vivants, de trentenaires et d’amateurs de bonnes bières artisanales !

Au final, que vous soyez team Solfé ou team rue Royale, ces deux artères illustrent à merveille la réputation d’hospitalité et de convivialité qui colle à la peau de la capitale des Flandres. Ce sont deux ambiances différentes et deux façons d’aimer Lille !

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Photo en couverture © Good Morning Lille