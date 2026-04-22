Pendant un mois à Lille, l’accordéon et la musique vont faire vibrer les rues de Wazemmes

Du 2 mai au 6 juin 2026, le festival Wazemmes l’Accordéon revient pour transformer Lille en une immense piste de danse. Pendant plus d’un mois, ce rendez-vous incontournable de la vie lilloise prouve que le « piano à bretelles » sait être furieusement moderne, festif et surtout, très fédérateur !

L’accordéon dans tous ses états

Organisé par l’association Flonflons, le festival ne se contente pas de faire du neuf avec du vieux. C’est un véritable panorama musical qui s’installe dans le quartier et bien au-delà (Armentières, Seclin, Faches-Thumesnil…). Ici, l’accordéon se frotte au jazz, au rock, au hip-hop, à la cumbia et même à l’électro ! Le coup d’envoi est donné le samedi 2 mai avec le mythique Bal du Cheval Blanc au Grand Sud, qui tient son nom du mythique estaminet du quartier Wazemmes. Pendant 6 heures, les Zazous et Monique (patronne de l’estaminet, très connue des Lillois) font danser toutes les générations au Grand Sud dans une ambiance de bal populaire survolté ! C’est le moment où toutes les générations se mélangent pour chanter et danser dans une ambiance de bamboche totale. Mais le festival, c’est aussi des moments plus intimistes comme le concert du duo Accordanza à la Maison Folie Wazemmes (23 mai) ou le quartet de jazz Aritzakun (12 mai).

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Pétanque, solidarité et village festif

Wazemmes l’Accordéon, c’est autant une affaire de musique que de convivialité. Le 8 mai dès 8h, place à la compétition avec la Waz’Pétanque Cup. C’est le tournoi le plus fun du Nord : on y vient en triplette, souvent déguisé, pour jouer sous le soleil de la Halle de Glisse ! C’est un événement solidaire (une partie des inscriptions va au Secours Populaire) et très festif. En fin de journée, la fête continue avec le Waz Open Air, un moment de détente entre DJ sets et vibes reggae. Et le festival n’oublie personne avec ses projets solidaires comme le Cabaret Senior et le Banquet Solidaire (20 mai), pour offrir des moments de magie aux plus anciens et aux personnes en difficulté. Pour finir en beauté, rendez-vous les 30 et 31 mai pour le Village W. Au programme : deux jours de concerts gratuits en plein air à la Maison Folie Wazemmes, avec notamment Sanseverino, Highlight Tribe ou encore Los Tres Puntos, et un barbecue espagnol géant le dimanche midi.

Une petite histoire née au comptoir

L’histoire du festival commence en 1992. Après une courte pause dans les années 90, il revient en force en 2002 sous l’impulsion de l’association Flonflons. Depuis, il attire chaque année jusqu’à 30 000 spectateurs ! L’idée de départ était simple : utiliser l’accordéon comme un trait d’union entre les cultures et les habitants. Aujourd’hui, le pari est réussi car Wazemmes l’Accordéon est devenu l’âme du quartier !

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