5 balades en pleine nature près de Lyon accessibles sans voiture

Pas besoin de partir loin pour se reconnecter à Mère Nature : autour de Lyon, parcs, collines et sentiers boisés offrent de belles échappées, accessibles en transports en commun depuis la ville. Voici notre sélection de balades pour respirer un grand bol d’air frais sans quitter la région lyonnaise !

1. Le Bois de Serres, une faune surprenante

À cheval entre Dardilly et Écully, ce massif forestier de 160 hectares abrite une faune diversifiée pour une zone si proche de l’agglomération : plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux, 15 espèces de reptiles et amphibiens et 14 espèces de mammifères. Le sentier permet de découvrir tout ce que la faune et la flore des vallons de l’Ouest lyonnais ont à offrir, avec des parcours allant de 4 à 11 km.

Accès : navette N20 depuis Gare de Vaise jusqu’au Mont Thou, environ 25 minutes. Elle circule les samedis, dimanches et jours fériés du 30 mai au 27 septembre 2026. Autres options : les bus 3 ou 23 depuis Gorge-de-Loup.

2. Le Mont Thou, panorama sur les Monts d’Or

Direction les Monts d’Or pour grimper ce petit sommet emblématique, accessible en transports en commun depuis Lyon. Plusieurs sentiers peuvent être empruntés pour accéder à cette récompense immédiate : une vue dégagée sur la vallée de la Saône, Lyon et, par temps clair, la chaîne des Alpes. Au coucher du soleil l’étendue d’herbes prend une couleur chaleureuse, tandis que la ville en face se couvre de rose, alors pensez à y pique-niquer !

Accès : 20 minutes avec le bus 84 depuis la Gare de Vaise.

3. Le domaine de Lacroix-Laval, la balade de charme

À l’ouest de l’agglomération, ce grand parc paysager combine sentiers ombragés, prairies et un arboretum à découvrir en chemin. Aventurez-vous dans ses recoins qui cachent des petites merveilles : un ancien manoir fortifié, un ruisseau coule en contrebas et une belle collection de rosiers se cache derrière l’écurie du parc. Les allées larges et peu vallonnées en font une valeur sûre pour une sortie facile mais toujours charmante, sans renoncer au dépaysement !

Accès : 20 minutes avec le bus 98 ou 72 depuis Gorge de Loup ou ligne TER depuis Lyon-Saint-Paul — arrêt « Casino Lacroix-Laval » ou arrêt « Charbonnières-les-Bains ».

4. La vallée en Barret et le pont-siphon du Garon, entre nature et vestiges romains

Au sud-ouest de Lyon, au coeur de l’Espace Naturel Sensible de la Vallée en Barret, cette balade suit le cours du Garon jusqu’aux vestiges du pont-siphon, ancien ouvrage de 21 arches qui alimentait autrefois Lugdunum. Le sentier ombragé traverse un espace naturel sensible où se croisent hérons, libellules et écureuils, pour un rendez-vous avec la nature, tout en gardant un pied dans l’histoire lyonnaise.

Accès : 17 minutes avec le bus 165 depuis Oullins Mairie.

5. Le Crêt de la Madone, pour prendre de la hauteur

À une trentaine de minutes de Lyon, le village d’Yzeron marque l’entrée vers les Monts du Lyonnais. Le sentier qui grimpe vers le crêt de la Madone offre un bon bol d’air pur, entre les sous-bois et les pâturages, avant de déboucher sur un panorama qui s’étend jusqu’aux Alpes par temps clair.

Accès : bus 214 depuis St-Genis-Laval Hôp, arrêt Brignais Gare (ou TER depuis Lyon-Saint-Paul) , puis bus 603, arrêt Yzeron – Le Bourg.

Autant de balades qui prouvent qu’il n’est pas nécessaire de partir loin pour profiter de beaux paysages autour de Lyon.

Photo en Une : Adobe Stock / Gerald Villena