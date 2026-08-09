Éclipse solaire à Lyon le 12 août 2026 : jusqu’à 93,8 % du Soleil sera masqué

Le mercredi 12 août 2026, en fin de journée, Lyon offrira un spectacle qui ne se reproduira pas avant longtemps : une éclipse solaire partielle spectaculaire, avec jusqu’à 93,8 % du disque du Soleil masqué par la Lune. Pas besoin de traverser la France pour en profiter, puisque le phénomène sera visible depuis toute l’agglomération lyonnaise, à condition de s’y préparer un minimum. Horaires, sécurité et meilleurs spots : voici tout ce qu’il faut savoir avant le grand soir.

Un phénomène rare qui ne se reproduira pas de sitôt

Si la totalité de l’éclipse ne concernera qu’une bande étroite traversant le Groenland, l’Islande et le nord de l’Espagne, la région lyonnaise n’a pas de quoi les jalouser, puisqu’elle se situe dans une zone favorable pour observer le phénomène, avec un taux d’occultation de 93,8 %. Mieux encore : l’éclipse se produira juste avant le coucher du Soleil, qui apparaîtra comme un mince croissant lumineux à l’horizon ouest.

Cerise sur le gâteau : cette soirée du 12 août coïncide avec le pic des Perséides, célèbre pluie d’étoiles filantes, promettant une nuit presque enchanteresse. La prochaine éclipse totale visible depuis l’Europe de l’Ouest aura lieu le 2 août 2027, dans le sud de l’Espagne, tandis que la prochaine éclipse totale visible depuis la France n’interviendra que le 3 septembre 2081.

Comment observer l’éclipse en toute sécurité

Petit rappel : on ne fixe jamais le Soleil à l’œil nu, même masqué à plus de 90 % ! Voir une éclipse, même partielle, ne s’improvise pas : sans l’équipement adéquat, cela reste extrêmement dangereux pouvant provoquer des brûlures irréversibles de la rétine, sans que la douleur ne prévienne du danger. Des lunettes de soleil classiques, même superposées, ne protègent pas : seules des lunettes d’éclipse certifiées conformes à la norme ISO 12312-2 permettent une observation sans risque.

Pour les curieux équipés de jumelles, d’un appareil photo ou d’un télescope, une vigilance supplémentaire s’impose : ces instruments ne doivent jamais être pointés vers le Soleil sans un filtre solaire adapté, fixé à l’avant de l’objectif. Même chose pour les smartphones, pour limiter la casse ! À Lyon, l’éclipse débutera à 19h27, avec un maximum à 20h21 et un Soleil déjà bas sur l’horizon. Il faudra donc viser un point de vue dégagé, sans immeuble ni colline pour venir jouer les trouble-fêtes.

Où se poster à Lyon pour ne rien manquer

Dans une ville aussi vallonnée que la nôtre, le choix du spot ne se fait pas à la légère. La colline de Fourvière, les quais de Saône et les quais du Rhône restent des valeurs sûres pour un coucher de soleil, à condition de vérifier qu’aucun obstacle ne vient gâcher le spectacle. Pour un horizon plus ouvert, direction les grands espaces : le parc de Miribel-Jonage, les Monts d’Or, le plateau de Sathonay, Caluire-et-Cuire ou les grandes zones agricoles de la seconde couronne lyonnaise.

L’essentiel, où que l’on choisisse de s’installer, sera d’arriver en avance : entre l’affluence attendue sur les spots les plus dégagés et la nécessité de repérer une vue libre vers l’horizon, mieux vaut ne pas attendre 20h20 pour s’installer. Rendez-vous donc le 12 août, lunettes certifiées en poche, pour un coucher de Soleil qui devrait marquer les mémoires des Lyonnaises et Lyonnais.

© Photo en Une : Peter Jurik